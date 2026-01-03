जोधपुर में दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, इलाके में फैली दहशत

Jodhpur Firing News: राजस्थान के जोधपुर में शनिवार दोपहर दिनदहाड़े हुई फायरिंग की वारदात से शहर में सनसनी फैल गई. बदमाशों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लहूलुहान हालत में घायल युवक को तत्काल मथुरादास माथुर (एमडीएम) हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह घटना प्रताप नगर थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर स्थित हुडको क्वार्टर चौराहे पर दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई. फायरिंग में चांदणा भाखर, शिव कॉलोनी निवासी आकाश राव घायल हो गया. बदमाशों ने उसके पैर पर गोली मारी और मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया.

घायल आकाश राव नाम की मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसके भाई की प्रदीप नाम के युवक से आपसी रंजिश थी इसीलिए उसे पर फायरिंग की गई है. घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थानाधिकारी भवानी सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. एडीसीपी (वेस्ट) रोशन मीणा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. सूत्रों के अनुसार, जोधपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि फायरिंग के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेला था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे. पुलिस की तत्परता से कुछ ही घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी होने से राहत की सांस ली है. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है.