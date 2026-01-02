Zee Rajasthan
जोधपुर में युवती को भगाने वाले युवक पर हमला, लोगों ने हाथ-पांव तोड़कर काटी नाक

Jodhpur Crime: जोधपुर जिले में लूनी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को लोगों ने हमला कर धारदार हथियार से नाक काट दी. साथ ही मारपीट कर वाहन में तोड़-फोड़ कर दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 02, 2026, 11:44 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 11:44 PM IST

जोधपुर में युवती को भगाने वाले युवक पर हमला, लोगों ने हाथ-पांव तोड़कर काटी नाक

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले में लूनी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को लोगों ने हमला कर धारदार हथियार से नाक काट दी. साथ ही मारपीट कर वाहन में तोड़-फोड़ कर दी. इसके बाद हमलावर भाग गए. लहूलुहान हालत में युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिनेश बिश्नोई आठ दिन पूर्व पड़ोसी गांव की एक युवती को भगाकर ले गया था. पुलिस व ग्रामीणों के दबाव पर उसने गुरुवार को युवती को छोड़ दिया. शुक्रवार दोपहर दिनेश एसयूवी से गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसपर हमला कर दिया.

इससे उसके हाथ व पांव में फ्रैक्चर हो गए. इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धारदार हथियार से उसकी नाक भी काट दी. उसके खून बहने लगा. थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि घायल दिनेश के खिलाफ 26 दिसंबर को युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी.

पुलिस के दबाव के बाद युवती गुरुवार शाम थाने पहुंच गई थी. इससे पहले दिनेश को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था. पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था. वह पोक्सो एक्ट में भी आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था.

जोधपुर के पुलिस थाना प्रतापनगर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय 0044 गैंग के कुख्यात सदस्य हनुमान राम को गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले पांच माह से एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहा था.

पुलिस आयुक्त जोधपुर ओमप्रकाश व पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोशन मीणा और एसीपी प्रतापनगर रविन्द्र बोथरा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई. थानाधिकारी प्रतापनगर भवानी सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान एक संदिग्ध आई-20 कार को रोका गया.

पूछताछ में युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. राजकॉप ऐप से पहचान होने पर उसका नाम हनुमान राम पुत्र गेनाराम, निवासी लोहावट, जिला फलोदी पाया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. आरोपी को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर संबंधित थाना भोजासर को सूचित किया गया है.

