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ऐसा क्या हुआ कि रात के अंधेर में पकड़कर फाड़ दिए लड़के के कपड़े, वायरल वीडियो को देख हरकत में आ गई जोधपुर पुलिस

Jodhpur Crime News:जोधपुर के शास्त्री सर्किल इलाके में देर रात एक युवक के साथ बेरहमी की घटना सामने आई है. 3-4 युवकों ने लाठी-डंडों से बुरी तरह मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 25, 2026, 10:59 AM|Updated: May 25, 2026, 10:59 AM
ऐसा क्या हुआ कि रात के अंधेर में पकड़कर फाड़ दिए लड़के के कपड़े, वायरल वीडियो को देख हरकत में आ गई जोधपुर पुलिस
Image Credit: Ai Generated Image

Jodhpur crime Video: जोधपुर के शास्त्री सर्किल इलाके में देर रात एक युवक के साथ हुई बेरहमी भरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद जोधपुर पुलिस हरकत में आ गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 युवक एक लड़के को घेरकर लाठी-डंडों और हाथों से बुरी तरह पीट रहे हैं. इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के कपड़े तक फाड़ दिए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.


वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी. पीड़ित युवक राज, जो मसूरिया क्षेत्र का निवासी है, को पुलिस थाने लेकर गई. राज ने पुलिस को अपनी शिकायत देते हुए बताया कि गाड़ी को लेकर कुछ युवकों से छोटी सी कहासुनी हुई थी. बात बढ़ते ही आरोपियों ने अचानक उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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पीड़ित की दर्दनाक कहानी
पीड़ित राज ने बताया कि आरोपियों ने उसकी शर्ट फाड़ दी और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन हमलावर युवक उसे पीछा करते रहे और लगातार पीटते रहे. घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युवकों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि पीड़ित के कपड़े फाड़कर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया.


पुलिस की जांच और मौजूदा स्थिति
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो जाने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है, जिससे आरोपियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में तेजी से छापेमारी कर रही है.


सोशल मीडिया का असर
इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया की ताकत को रेखांकित किया है. अगर वीडियो वायरल न होता तो शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करे.


शहर में बढ़ रही अपराध की घटनाएं
जोधपुर में हाल के दिनों में ऐसी मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. युवाओं में बढ़ते आक्रामक व्यवहार और छोटी-छोटी बातों पर हिंसा करने की प्रवृत्ति चिंता का विषय बन गई है. नागरिकों का कहना है कि रात के समय शहर के कुछ इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से कमी महसूस की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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