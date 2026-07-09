/जोधपुर में कानून को ठेंगे पर रख बदमाशों ने कर दिया बड़ा कांड, सनसिटी अस्पताल के सामने की वारदात सीसीटीवी में कैद

Paota Road Attack: राजस्थान के जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक और घटना सामने आई है. शहर के सबसे व्यस्त पावटा-मंडोर रोड पर देर रात बदमाशों ने एक युवक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 4 से 5 हमलावरों ने युवक को घेर लिया और उस पर लाठी, लोहे के पाइप तथा धारदार हथियारों से हमला किया. घटना रात करीब 11 बजे पावटा चौराहे और सनसिटी अस्पताल के सामने हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वारदात के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही जारी थी और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.



पुरानी रंजिश में हमला होने की आशंका

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पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला पुरानी रंजिश का परिणाम हो सकता है. घायल युवक की पहचान करण सरगना (30) निवासी नागौरी गेट, जोधपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हमलावर भी उसी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है.



अधमरी हालत में सड़क पर पड़ा रहा युवक

हमले के बाद आरोपी युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. राहगीरों और वाहन चालकों ने घायल को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर घटनास्थल पर लाठी और लोहे के पाइप छोड़कर भाग निकले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है.



CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश

घटना का वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सामने आई है. पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके.



लगातार घटनाओं से उठ रहे कानून व्यवस्था पर सवाल

पावटा क्षेत्र में हाल के दिनों में हिंसक घटनाओं की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. इसी इलाके में हाल ही में एक अन्य घटना में भी एक युवक पर 4-5 लोगों द्वारा तलवारों से हमला किए जाने की सूचना सामने आई थी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद शहर की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.



पुलिस ने जांच तेज की

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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