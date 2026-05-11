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जोधपुर में पुलिस चौकी के सामने युवक ने पिया पेट्रोल, शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, हड़कंप

Jalore Gate Petrol Incident: जालोरी गेट स्थित पुलिस चौकी के बाहर एक युवक ने अपने साथ लाए पेट्रोल को पी लिया और शरीर पर डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश कर दी.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 11, 2026, 12:56 PM|Updated: May 11, 2026, 12:56 PM
जोधपुर में पुलिस चौकी के सामने युवक ने पिया पेट्रोल, शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, हड़कंप
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: जोधपुर के जालोरी गेट स्थित पुलिस चौकी के बाहर रविवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी. एक युवक ने अपने साथ लाए पेट्रोल को पी लिया और शरीर पर डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.


घटना की पूरी डिटेल
रविवार को जालोरी गेट पुलिस चौकी के बाहर अचानक एक युवक पहुंचा. उसने अपने साथ पेट्रोल की बोतल लाई थी. बिना किसी वार्निंग के युवक ने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने पेट्रोल अपने शरीर पर भी छिड़क लिया और खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने देखते ही देखते युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी.

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पुलिस चौकी से बाहर आए पुलिसकर्मियों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और उससे पेट्रोल की बोतल छीन ली. पुलिस की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया.


युवक की पहचान और हालत
गिरफ्तार युवक की पहचान मदेरणा कॉलोनी निवासी फारूक के रूप में हुई है. पेट्रोल पीने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने तुरंत उसे महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू कर दिया. फिलहाल फारूक की स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रखे हुए है.


परिवार का बयान
परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे. परिवार ने बताया कि फारूक पिछले चार दिनों से घर नहीं आया था. पारिवारिक विवाद के चलते वह नाराज होकर घर से निकल गया था. परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक तनाव में था.


पुलिस की कार्रवाई
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में युवक के मानसिक तनाव की पुष्टि हुई है. पुलिस फारूक से स्वास्थ्य सुधारने के बाद विस्तृत पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी. घटना की सूचना मिलते ही जालोरी गेट क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. कुछ देर के लिए इलाके का माहौल तनावपूर्ण रहा. स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है.


यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ते मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह की समस्या को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में युवाओं को तुरंत काउंसलिंग की जरूरत होती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो तो उसे तुरंत मदद पहुंचाई जाए.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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