/जोधपुर में पुलिस चौकी के सामने युवक ने पिया पेट्रोल, शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, हड़कंप

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Jalore Gate Petrol Incident: जालोरी गेट स्थित पुलिस चौकी के बाहर एक युवक ने अपने साथ लाए पेट्रोल को पी लिया और शरीर पर डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश कर दी.
Jodhpur News: जोधपुर के जालोरी गेट स्थित पुलिस चौकी के बाहर रविवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी. एक युवक ने अपने साथ लाए पेट्रोल को पी लिया और शरीर पर डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना की पूरी डिटेल
रविवार को जालोरी गेट पुलिस चौकी के बाहर अचानक एक युवक पहुंचा. उसने अपने साथ पेट्रोल की बोतल लाई थी. बिना किसी वार्निंग के युवक ने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने पेट्रोल अपने शरीर पर भी छिड़क लिया और खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने देखते ही देखते युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी.
पुलिस चौकी से बाहर आए पुलिसकर्मियों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और उससे पेट्रोल की बोतल छीन ली. पुलिस की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया.
युवक की पहचान और हालत
गिरफ्तार युवक की पहचान मदेरणा कॉलोनी निवासी फारूक के रूप में हुई है. पेट्रोल पीने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने तुरंत उसे महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू कर दिया. फिलहाल फारूक की स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रखे हुए है.
परिवार का बयान
परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे. परिवार ने बताया कि फारूक पिछले चार दिनों से घर नहीं आया था. पारिवारिक विवाद के चलते वह नाराज होकर घर से निकल गया था. परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक तनाव में था.
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में युवक के मानसिक तनाव की पुष्टि हुई है. पुलिस फारूक से स्वास्थ्य सुधारने के बाद विस्तृत पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी. घटना की सूचना मिलते ही जालोरी गेट क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. कुछ देर के लिए इलाके का माहौल तनावपूर्ण रहा. स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है.
यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ते मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह की समस्या को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में युवाओं को तुरंत काउंसलिंग की जरूरत होती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो तो उसे तुरंत मदद पहुंचाई जाए.
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