/चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश, इस नंबर पर करें शिकायत

North Western Railway: राजस्थान के जोधपुर संभाग स्थित प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर गोरम घाट में चलती ट्रेन और रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट कर सोशल मीडिया रील बनाने वालों पर अब रेलवे सख्त हो गया है. इस मुद्दे को प्रमुखता से सामने आने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों और युवाओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.



अजमेर मंडल रेल प्रबंधक ने दिए सख्त निर्देश

उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने संबंधित अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेलवे ट्रैक, पुल या चलती ट्रेन में स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए. ऐसे मामलों में केवल समझाइश नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

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चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा महंगा

रेल प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटककर, ट्रैक पर खड़े होकर या किसी भी खतरनाक तरीके से वीडियो या रील बनाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. रेलवे का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ कई बार लोगों की जान जोखिम में डाल रही है और इससे अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है.



बारिश में बढ़ रही है पर्यटकों की भीड़

मारवाड़ जंक्शन से कामलीघाट के बीच चलने वाली मीटर गेज ट्रेन से गोरम घाट का सफर बेहद लोकप्रिय माना जाता है. खासकर मानसून के दौरान यहां की हरियाली, झरने और पहाड़ी दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इसी भीड़ के बीच कई लोग रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन के आसपास खतरनाक वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है.



यात्रियों से की गई अहम अपील

रेल प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि यदि यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता, चलती ट्रेन से खतरनाक वीडियो बनाता या दूसरों की जान जोखिम में डालता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर दें. समय पर दी गई सूचना से किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है.



सुरक्षा पहले, सोशल मीडिया बाद में

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गोरम घाट जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने आए लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, लेकिन सोशल मीडिया के लिए अपनी या दूसरों की जान खतरे में न डालें. रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए अब ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर आरपीएफ विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी.

रेल प्रशासन को उम्मीद है कि सख्ती और जनजागरूकता के जरिए गोरम घाट जैसे संवेदनशील रेलवे क्षेत्रों में खतरनाक स्टंट और रील बनाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.

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