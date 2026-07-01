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करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Karaui Viral Video: राजस्थान के करौली जिले में 15 वर्षीय किशोर के कथित अपहरण और जंगल में ले जाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित के साथ जातिसूचक शब्द बोलकर प्रताड़ित करने तथा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप है. घायल किशोर का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 01, 2026, 09:50 AM|Updated: Jul 01, 2026, 09:50 AM
करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल
Image Credit: Karaui Viral VideoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: राजस्थान के करौली जिले में 15 वर्षीय एक किशोर के कथित अपहरण और उसके साथ मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने किशोर को अपने साथ ले जाकर जंगल में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. घटना के बाद पीड़ित को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया. मामले ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है.

जातिसूचक शब्द बोलने और वीडियो बनाने का आरोप

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पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने किशोर के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसे अपमानित किया. इतना ही नहीं, घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और वायरल वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डीएसपी बोले- आरोपियों की तलाश जारी

मामले को लेकर डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वायरल वीडियो को अनावश्यक रूप से साझा करने से बचें, क्योंकि मामला एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचना चाहिए. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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