/झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में नादौती थाना क्षेत्र के रोंसी गांव में झोलाछाप चिकित्सक के गलत उपचार से पांच साल के मासूम अक्षय जाटव की मौत हो गई. घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी मृतक बालक का शव हिण्डौन के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा हुआ है. परिजन आरोपी की गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम कराने और अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं.

परिजनों ने बताया कि गत दिवस अक्षय को बुखार और सिरदर्द की शिकायत होने पर उन्हें गांव के झोलाछाप चिकित्सक गिरधारी ठाकुर के पास ले जाया गया. आरोप है कि गिरधारी ठाकुर ने गलत इंजेक्शन और टेबलेट देकर बच्चे का इलाज किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. इसके बाद चिकित्सक ने बालक को हिंडौन के जिला अस्पताल भेज दिया.

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परिजन बालक को लेकर हिंडौन पहुंचे, तो जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया. मृतक के चाचा रामावतार जाटव ने नादौती थाने में गिरधारी ठाकुर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. परिवार का कहना है कि जब तक आरोपी गिरधारी ठाकुर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शव नहीं लेंगे.

परिजनों ने आरोपी चिकित्सक पर धमकाने के भी आरोप लगाए हैं. नादौती और हिंडौन थाना पुलिस की टीमें अस्पताल पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन परिवार अपने रुख पर अड़ा हुआ है. इस मामले में जाटव समाज के अध्यक्ष हट्टी राम जाटव, प्रवक्ता रिंकू खेड़ी हैवत सहित सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल परिसर में पहुंचे और पीड़ित परिवार के समर्थन में प्रदर्शन किया.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर मरीज के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं इन्हें सरकार और प्रशासन को रोकना चाहिए. उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.