करौली में ACB की बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर को लाखों कैश के साथ दबोचा, जांच जारी

Karauli ACB Raid: राजस्थान के करौली जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हिण्डौन निवासी और नगर पालिका अंता, जिला बारां के सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह को हिण्डौन में बड़ी मात्रा में संदिग्ध नकदी के साथ पकड़ा है. शनिवार सुबह हिण्डौन के बयाना रोड पर हुई आकस्मिक चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से 3,70,000 रुपये बरामद किए गए.

जब एसीबी अधिकारियों ने इस राशि के बारे में पूछताछ की तो महेन्द्र सिंह कोई ठोस सबूत या संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद टीम ने पूरी राशि जब्त कर ली और उनसे विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस निरीक्षक एसीबी जगदीश भरद्वाज ने बताया कि एसीबी मुख्यालय जयपुर को सूत्रों से सूचना मिली थी कि अंता नगर पालिका में तैनात महेन्द्र सिंह अवैध रूप से एकत्रित बड़ी राशि लेकर शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह अपने घर हिण्डौन सिटी आ रहे हैं.

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इस सूचना पर ACB करौली इकाई ने तुरंत कार्रवाई की. उप महानिरीक्षक पुलिस रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज की टीम ने बयाना रोड पर उनकी तलाशी ली. जिसपर उनके पास से तीन लाख सत्तर हजार रुपए बरामद किए. एसीबी की टीम अभियंता को हिंडौन कोतवाली लेकर पहुंची, जहां अग्रिम कार्रवाई एवं पूछताछ जारी है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द्र गुप्ता के अनुसार, आरोपी से अभी भी पूछताछ जारी है. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और एस परिमला के सुपरविजन में यह कार्रवाई की जा रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की जांच और अनुसंधान किया जाएगा.

