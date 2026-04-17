/जमीन बंटवारे की फाइल के बदले ली 60 हजार घूस, रिश्वत लेते नादौती SDM समेत 3 कर्मचारी रंगे हाथों दबोचे

ACB Traps Nadoti SDM: करौली जिले के नादौती उपखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा सहित तीन कार्मिकों को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. कार्रवाई के दौरान मौके से 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी बरामद की गई है. यह रिश्वत जमीन से जुड़े मामले की फाइनल डिक्री जारी करने के बदले मांगी गई थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सवाई माधोपुर इकाई ने गुरुवार को करौली जिले के नादौती उपखंड कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई करते हुए एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक (यूडीसी) प्रवीण धाकड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया की परिवादी ने शिकायत दी थी कि परिवादी से जमीन के बंटवारे से जुड़े मामले में फाइनल डिक्री जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत में बताया गया कि पहले एक लाख रुपये की मांग की गई, बाद में 50 हजार रुपये पर सहमति बनी.



एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें सामने आया कि एसडीएम काजल मीणा के कहने पर उनके रीडर दिनेश सैनी ने 50 हजार रुपये एसडीएम के लिए और 10 हजार रुपये खुद के लिए मांगे. योजना के तहत परिवादी को उपखंड कार्यालय बुलाया गया, जहां 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि ली गई. रीडर ने यह राशि वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को सौंप दी. इसी दौरान एसीबी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया.



कार्रवाई के दौरान प्रवीण धाकड़ के बैग से 60 हजार रुपये की रिश्वत राशि के अलावा 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी बरामद की गई. इस राशि के संबंध में एसीबी द्वारा पूछताछ जारी है. पूरी कार्रवाई एसीबी सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई. एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.

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