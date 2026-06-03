/नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, DNA रिपोर्ट से साबित हुआ जुर्म

Karauli Crime: राजस्थान के करौली जिले में हिण्डौन क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय बृजेश शर्मा ने आरोपी राहुल जाटव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को 1 लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि मामले के अनुसार, 9 फरवरी 2025 को नाबालिग बालिका के पिता ने नई मंडी थाना, हिण्डौन सीटी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 8 फरवरी की रात करीब 10 बजे उनकी पुत्री किसी कार्य से अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी.

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परिजनों द्वारा तलाश करने पर जानकारी मिली कि उनके घर के पास रहने वाला राहुल जाटव बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को पीड़िता को भिवाड़ी क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया. मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता करीब सात सप्ताह की गर्भवती थी. जांच के दौरान गर्भपात से प्राप्त भ्रूण तथा आरोपी के नमूनों की डीएनए जांच कराई गई.

डीएनए रिपोर्ट में आरोपी और भ्रूण के बीच जैविक संबंध की पुष्टि हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 23 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.15 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए.

