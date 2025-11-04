अमृत भारत स्कीम का अनमोल उपहार, श्री महावीर जी स्टेशन पर भगवान महावीर की ब्रॉन्ज प्रतिमा का विराजन

श्री महावीर जी जैन मंदिर में प्रतिमा का अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में धर्म धर्मालंबियों एवं नगर वासियों ने प्रतिमा का अवलोकन किया.
Trending Photos
Rajasthan News: भारत सरकार और रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन प्रांगण में बन रहे गोल सर्कल के अंदर बंसी पहाड़ पुर के पत्थरों से बन रही है कलात्मक छतरी के अंदर कमल आसन पर ब्रोंज मैटल की बनी साढे तीन फीट ऊंची ऊंची भगवान महावीर स्वामी की मनोहारी प्रतिमा को विराजमान किया गया. जयपुर में बनी इस ब्रांज मेटल की प्रतिमा को प्रसिद्ध शिल्पकार संतोष शर्मा द्वारा प्रसिद्ध वास्तुकार राजकुमार कोठारी के निर्देशन में बनाया गया.
श्री महावीर जी जैन मंदिर में प्रतिमा का अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में धर्म धर्मालंबियों एवं नगर वासियों ने प्रतिमा का अवलोकन किया. इस अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा सभी अतिथियों एवं रेलवे अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया.
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र जैन ने इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के मध्य नजर कई विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ही सुंदर बैटिंग हाल कोच गाइडेंस सिस्टम अनाउंसिंग सिस्टम सीटिंग अरेंजमेंट पेयजल की व्यवस्था शौचालय महिला वेटिंग हॉल स्टेशन पर तीन सेट का विस्तार आदि कार्य हो रहे हैं इसके साथ ही स्टेशन को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए भी स्टेशन प्रांगण में सिंह द्वर सेल्फी वाल सुंदर बगीचे आदि भी लगाई जा रहे हैं.
रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ाई वाला स्टील ब्रिज जो की एक्सीलेटर युक्त होगा का निर्माण कार्य चल रहा है. प्लेटफार्म पर आने जाने के लिए अब पश्चिम दिशा की ओर भी जल्दी ही रास्ता बनाया जाएगा. इसी योजना के तहत रेलवे स्टेशन प्रमाण में गोल सर्कल के अंदर 9.5 फिट की ऊंचाई पर कमलासन के ऊपर भगवान महावीर स्वामी की बहुत ही सुंदर मनोहरी प्रतिमा विराजमान की गई है इसके ऊपर छतरी का निर्माण कार्य जल्दी ही पूरा किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
ये भी पढ़ें-
Udaipur Weather Update: उदयपुर में आज खूब गरजेंगे बादल, कड़केगी बिजली! जानिए कितनी देर तक बरसेगा पानी?