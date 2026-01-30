मैं नहीं पढ़ पाई, पर बच्चे पढ़ें... 80 साल की बुजुर्ग ने गहने बेचकर सरकारी स्कूल को दिया दान

Karauli Inspirational Story: करौली जिले में टोडाभीम क्षेत्र के गांव सिंघनिया में शिक्षा के लिए एक बुजुर्ग महिला ने ऐसा त्याग किया है, जिसने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
Trending Photos
Karauli Inspirational Story: राजस्थान के करौली जिले में टोडाभीम क्षेत्र के गांव सिंघनिया में शिक्षा के लिए एक बुजुर्ग महिला ने ऐसा त्याग किया है, जिसने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 80 साल की रामप्यारी देवी ने अपने जीवनभर के जमा किए गए 6 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने बेचकर सरकारी स्कूल में कक्षा-कक्ष निर्माण करवाने का फैसला लिया है.
गांव सिंघनिया में शिक्षा के प्रति त्याग और समर्पण की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, यहां रहने वाली 80 वर्षीय रामप्यारी देवी ने अपने निजी आभूषण बेचकर गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक नया कमरा बनवाने का संकल्प लिया. रामप्यारी देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा.
विवाह के कुछ समय बाद ही पति से तलाक हो गया और तब से वह अपने पीहर में रह रही हैं, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनका सपना हमेशा यही रहा कि गांव का कोई भी बच्चा चाहे वह बेटी हो या बेटा शिक्षा से वंचित न रहे. गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब पूरा गांव स्कूल परिसर में मौजूद था, उसी दौरान रामप्यारी देवी ने सैकड़ों लोगों के सामने 6 लाख रुपए की लागत से कक्षा-कक्ष निर्माण की घोषणा कर सभी को भावुक कर दिया.
अगले ही दिन उन्होंने गांव के पंच-पटेल और ग्रामीणों को साथ लेकर बाजार जाकर अपने सोने-चांदी के गहने बेच दिए और पूरी राशि स्कूल निर्माण के लिए सौंप दी. रामप्यारी का कहना है कि उनके बचपन में स्कूल नहीं थे, इसलिए वह पढ़ नहीं पाई. आज सरकार ने अच्छे इंतजाम किए हैं. वह चाहती हैं कि उनके गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से पीछे न रहे.
यह भी पढ़ें- विधानसभा में गूंजा अजान लाउडस्पीकर का मुद्दा, MLA बालमुकुंद आचार्य बोले- साजिशन बढ़ाई जा रही आवाज
स्कूल में बैठने के लिए कमरे हों, यही उनका सपना है. रामप्यारी देवी की इस पहल से गांव में खुशी और गर्व का माहौल है. ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान बताया है, जहां एक ओर लोग अपने गहने सहेजकर रखते हैं. वहीं सिंघनिया की रामप्यारी देवी ने उन्हें बेचकर भविष्य गढ़ने की नींव रख दी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKarauli Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!