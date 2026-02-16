करौली में जिला कलेक्टर की फर्जी प्रोफाइल से ठगी की कोशिश, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

Karauli Collector Fake Call: करौली जिले में जिला कलेक्टर के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी कॉल-मैसेज किए जाने का एक बार फिर मामला सामने आया है. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है.
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ अज्ञात मोबाइल नंबरों व फर्जी प्रोफाइल के जरिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर 84906218294 से कॉल और मैसेज किए जा रहे हैं, जिसपर जिला कलेक्टर की फोटो प्रोफाइल लगी हुई है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नंबर और प्रोफाइल पूरी तरह फर्जी है और इसका उनसे कोई संबंध नहीं है. जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अज्ञात या अंतरराष्ट्रीय नंबर से आने वाले कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल का उत्तर न दें. ऐसे नंबरों के माध्यम से मांगी जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी आदि किसी भी स्थिति में साझा न करें.
उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही नागरिकों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध नंबर या प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक कर रिपोर्ट करें, यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या संदेहास्पद गतिविधि होती है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें.
जिला कलेक्टर ने कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय हैं. इसलिए स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सावधान रहें. पूर्व में भी सोशल मिडिया पर जिला कलेक्टर के फोटो के दुरुपयोग की घटना हो चुकी है.
