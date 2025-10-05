Zee Rajasthan
करौली में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार, जीजा-साले की दर्दनाक मौत

Karauli News: राजस्थान के करौली में कुड़गांव थाना क्षेत्र के खूबपूरा गांव के पास सोमवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सड़क हादसा इतना गंभीर हुआ कि मौके पर ही अफरातफरी मच गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Oct 05, 2025, 10:14 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 10:14 AM IST

करौली में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार, जीजा-साले की दर्दनाक मौत

Karauli News: कुड़गांव थाना क्षेत्र के खूबपूरा गांव के पास सोमवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सड़क हादसा इतना गंभीर हुआ कि मौके पर ही अफरातफरी मच गई.

पुलिस के अनुसार कानापुरा निवासी विक्रम मीणा अपनी पत्नी और साले लालजी मीणा (निवासी बड़की कैलादेवी) के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कुड़गांव अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद विक्रम मीणा और लालजी मीणा को गंभीर स्थिति के चलते गंगापुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया. कुड़गांव अस्पताल में दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय थाना प्रबंधन और जांच अधिकारी फिलहाल हादसे के कारणों व गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं, तथा आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.

पढ़ें करौली की एक और खबर
Karauli: हिंडौन में गंभीर नदी में यात्रियों से भरी कार बही, महिला की हुई मौत
Karauli News: हिण्डौन के श्रीमहावीरजी क्षेत्र में गंभीर नदी की पुलिया पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद से दर्शन करने आए जैन परिवार की कार पानी के तेज बहाव में बह गई. पुलिस एवं ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, फिरोजाबाद निवासी अंकित जैन अपनी मां मनोरमा देवी, पत्नी अंशुल जैन, पुत्री अंबिका, पुत्र कियान और चालक सुरेंद्र सक्सेना के साथ श्रीमहावीर भगवान के दर्शन करने आए थे. भगवान महावीर के मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अंकित होटल में रुक गए जबकि उनकी मां मनोरमा देवी अपनी बहू, पोते-पोती और चालक के साथ दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए गाड़ी से जा रहे थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

