करौली में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार, जीजा-साले की दर्दनाक मौत

Karauli News: राजस्थान के करौली में कुड़गांव थाना क्षेत्र के खूबपूरा गांव के पास सोमवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सड़क हादसा इतना गंभीर हुआ कि मौके पर ही अफरातफरी मच गई.
पुलिस के अनुसार कानापुरा निवासी विक्रम मीणा अपनी पत्नी और साले लालजी मीणा (निवासी बड़की कैलादेवी) के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कुड़गांव अस्पताल पहुंचाया गया.
अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद विक्रम मीणा और लालजी मीणा को गंभीर स्थिति के चलते गंगापुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया. कुड़गांव अस्पताल में दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया गया.
पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय थाना प्रबंधन और जांच अधिकारी फिलहाल हादसे के कारणों व गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं, तथा आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.
