/निकाय और पंचायत चुनाव में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू करने की मांग, करौली में ब्राह्मण संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

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Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. संगठनों ने मांग की है कि सीटों के आरक्षण और वितरण में EWS आरक्षण का तत्काल प्रभाव से प्रावधान किया जाए.
प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
विप्र महासभा के जिला अध्यक्ष सनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. सनी शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को संविधान के तहत मिले 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का लाभ आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि चुनावों में सीटों के आरक्षण और वितरण के दौरान EWS वर्ग को उसका वैधानिक अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ न्याय नहीं होगा. उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की.
ज्ञापन सौंपने के दौरान ये लोग रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र सारस्वत, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र शर्मा कोडर वाले, ब्राह्मण विप्र सेना के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य अंकुश शुक्ला, विप्र सेवा के युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, भाजपा नेता दीपक शर्मा, बल्लू शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे.
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