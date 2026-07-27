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निकाय और पंचायत चुनाव में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू करने की मांग, करौली में ब्राह्मण संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

Karauli News: करौली में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है. विप्र महासभा के जिला अध्यक्ष सनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Jul 27, 2026, 07:44 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:44 PM IST
निकाय और पंचायत चुनाव में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू करने की मांग, करौली में ब्राह्मण संगठनों ने सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Karauli News

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. संगठनों ने मांग की है कि सीटों के आरक्षण और वितरण में EWS आरक्षण का तत्काल प्रभाव से प्रावधान किया जाए.

प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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विप्र महासभा के जिला अध्यक्ष सनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. सनी शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को संविधान के तहत मिले 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का लाभ आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि चुनावों में सीटों के आरक्षण और वितरण के दौरान EWS वर्ग को उसका वैधानिक अधिकार नहीं दिया जाता है, तो इससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ न्याय नहीं होगा. उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की.

ज्ञापन सौंपने के दौरान ये लोग रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र सारस्वत, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र शर्मा कोडर वाले, ब्राह्मण विप्र सेना के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य अंकुश शुक्ला, विप्र सेवा के युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, भाजपा नेता दीपक शर्मा, बल्लू शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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