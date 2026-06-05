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कूनो से निकला चीता KGP-3 फिर पहुंचा करौली, 5 भेड़ों का किया शिकार, गांव में दहशत

Karauli News: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 एक बार फिर करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया है. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 05, 2026, 04:08 PM|Updated: Jun 05, 2026, 04:08 PM
कूनो से निकला चीता KGP-3 फिर पहुंचा करौली, 5 भेड़ों का किया शिकार, गांव में दहशत
Image Credit: Karauli News

Karauli News: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 एक बार फिर करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया है. मासलपुर के नवलापुरा गांव के पास चीते ने पांच भेड़ों का शिकार कर लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेडियो कॉलर की मदद से चीते की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है.

वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और चीते से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. जानकारी के अनुसार, कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में घूम रहा है. शुक्रवार को वह दोबारा करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया. नवलापुरा गांव के पास चीते ने पांच भेड़ों का शिकार कर लिया.

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घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर भरतपुर डीएफओ चेतन कुमार वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. कूनो नेशनल पार्क के तीन विशेषज्ञों और बंध बारैठा रेंज के तीन वनकर्मियों की टीम रेडियो कॉलर के जरिए चीते की गतिविधियों पर नजर रख रही है.

वन विभाग लगातार चीते की लोकेशन ट्रैक कर रहा है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. वन विभाग ने आसपास के गांवों में एडवाइजरी जारी करते हुए ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. लोगों को अकेले जंगल या खेतों की ओर नहीं जाने, बच्चों और पशुओं को खुले में नहीं छोड़ने तथा चीते के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई है.

डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि चीता नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसलिए फिलहाल उसे ट्रेंकुलाइज करने की अनुमति नहीं है. हालांकि वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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