/कूनो से निकला चीता KGP-3 फिर पहुंचा करौली, 5 भेड़ों का किया शिकार, गांव में दहशत

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Karauli News: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 एक बार फिर करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया है. मासलपुर के नवलापुरा गांव के पास चीते ने पांच भेड़ों का शिकार कर लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेडियो कॉलर की मदद से चीते की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है.
वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और चीते से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. जानकारी के अनुसार, कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केजीपी-3 पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में घूम रहा है. शुक्रवार को वह दोबारा करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में पहुंच गया. नवलापुरा गांव के पास चीते ने पांच भेड़ों का शिकार कर लिया.
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घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर भरतपुर डीएफओ चेतन कुमार वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. कूनो नेशनल पार्क के तीन विशेषज्ञों और बंध बारैठा रेंज के तीन वनकर्मियों की टीम रेडियो कॉलर के जरिए चीते की गतिविधियों पर नजर रख रही है.
वन विभाग लगातार चीते की लोकेशन ट्रैक कर रहा है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. वन विभाग ने आसपास के गांवों में एडवाइजरी जारी करते हुए ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. लोगों को अकेले जंगल या खेतों की ओर नहीं जाने, बच्चों और पशुओं को खुले में नहीं छोड़ने तथा चीते के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई है.
डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि चीता नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसलिए फिलहाल उसे ट्रेंकुलाइज करने की अनुमति नहीं है. हालांकि वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.
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