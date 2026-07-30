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करौली में पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज, जिला कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

Rajasthan Politics: आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर करौली जिला कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और अधिक से अधिक सीटें जीतकर जिले में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Jul 30, 2026, 10:22 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 10:22 PM IST
करौली में पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज, जिला कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में एकजुट होकर अधिक से अधिक सीटें जीतने तथा जिले में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया. बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं टोडाभीम विधायक घनश्याम महर ने की. बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं करौली जिला प्रभारी चतर सिंह बांसड़ा, पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, हिंडौन विधायक अनीता जाटव सहित अन्य मौजूद रहे.

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कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने, आपसी समन्वय बनाए रखने और पूरे उत्साह के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर पंचायत स्तर तक कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा और पार्टी को अधिकतम सफलता दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

बैठक के दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह डागुर ने पुनः कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. कार्यक्रम में जिलेभर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठित होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमत कस ली है. इसी क्रम में आज अजमेर में संभाग स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं संभाग संयोजक अशोक परनामी की अध्यक्षता में अजमेर भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई.

अजमेर संभाग के संयोजक परनामी ने बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और भाजपा की स्वच्छ छवि के साथ आम जनता को दिए गए लाभ पंचायत एवं निकाय चुनाव में विजयश्री का वरण करवाएंगे. उन्होंने बताया कि आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के दृष्टिगत चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक समन्वय, बूथ सशक्तिकरण एवं जनहित के संकल्प को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

परनामी ने दावा किया कि केंद्र व राज्य सरकार के जनकल्याण को समर्पित कार्यों व निर्णय के आधार पर हम विजय संकल्प के साथ चुनावी रण में जाएंगे. हमारा संगठन बूथ स्तर तक की इकाई का गठन है. हम हमारे बूथ के आधार पर ही चुनावी मैदान में विजय श्री प्राप्त करेंगे. पार्टी पूरे संभाग में संगठन व कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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