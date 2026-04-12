करौली में पूर्व MLA के बेटे के विवाह में जुटे कांग्रेस के दिग्गज, अशोक गहलोत-सचिन पायलट हुए शामिल

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा के पुत्र के विवाह समारोह में कई कांग्रेसी नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और पर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया. हिंडौन के कटकड गांव स्थित सराय का पुरा में आयोजित समारोह मे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, महुआ विधायक राजेंद्र मीणा, हिंडौन विधायक अनीता जाटव सहित कई कांग्रेसी नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेसी नेताओ और जनप्रतिनिधियों का पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा ने स्वागत सम्मान किया. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंडौन विधायक अनीता जाटव की अगुवाई में करौली जिला सीमा पर 21 किलो फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया.

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हिंडौन देहात ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवाड़ी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट एवं नेता प्रतिपक्ष जूली रविवार को जब करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह कटकड के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में भाग लेने गांव कटकड़ जा रहे थे, तो जिला सीमा पर विधायक अनीता जाटव, सांसद भजनलाल जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक घनश्याम महर, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश मामू, हिंडौन नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भगवान सहाय शर्मा, हिंडौन देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद तिवाड़ी, दलबीर सिंह चौधरी, पिंटू चौधरी, इंद्राज सिंह, तारा सिंह गुर्जर, महेश चौधरी सहित सैकड़ो की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत, पायलट एवं जूली को साफे मालाएं पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया. इसके बाद देवलेन मोड, महू इब्राहिमपुर, क्यारदा, वृंदावन रिसार्ट, हिंडौन बाईपास सहित कई स्थानों पर इन नेताओं का स्वागत सम्मान किया गया.

