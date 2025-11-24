करौली में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक, नई वोटर लिस्ट को लेकर बना मास्टर प्लान!

Karauli News: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार करौली विधानसभा क्षेत्र के बीएलए और बूथ अध्यक्षों की बैठक पूर्व विधायक लाखन सिंह के करौली स्थित आवास पर आयोजित की गई. बैठक में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लाखन सिंह ने सभी बीएलए और बूथ अध्यक्षों से अपील की कि वे अपने-अपने बूथ पर अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में मदद करें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है, जिसे मिल-जुलकर रोकना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने और अधिक से अधिक नए मतदाता जोड़ने पर जोर दिया.

प्रभारी हिम्मत सिंह चौधरी ने सभी से एकजुटता के साथ काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत करना प्राथमिक लक्ष्य है, जिसके लिए हर कार्यकर्ता को अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभानी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदेश कांग्रेस सचिव भूपेन्द्र भारद्वाज ने एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यदि बीएलए या बूथ अध्यक्षों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या आती है तो वे उसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि समय पर उसका समाधान किया जा सके.

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता लज्जाराम वर्मा, विष्णम्बर शर्मा, पूर्व सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान, नगर परिषद उपसभापति सुनील सैनी, करौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामगोपाल माली, सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पढ़ें करौली की एक और खबर

करौली के जंगल में मिला युवक का शव, निष्पक्ष जांच की ग्रामीणों ने रखी मांग

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जंगल में पेड़ से युवक का शव मिलने के 15 दिन पुराने मामले में अब विरोध प्रदर्शन कर खुलासे की मांग की है. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है.

पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने भी हिस्सा लिया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस न तो अपराध नियंत्रण में सफल हो रही है और न ही अवैध खनन पर रोक लगा पा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-