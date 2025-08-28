करौली शहर में विद्युत चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 550 घरों से विद्युत निगम ने काटे अवैध कनेक्शन

Karauli News: राजस्थान के करौली शहर में लंबे समय से हो रही बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विद्युत निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर और अधिशासी अभियंता दिगंबर दयाल मीना के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में ढोलीखार सहित जिला मुख्यालय स्थित शहर के कई इलाकों में अवैध कनेक्शनों को काटा गया.

निगम की टीम ने ढोलीखार, चौबेपाड़ा, मदीना मस्जिद, लाल बाजार, मक्का मस्जिद, नदीगेट, कहार घटा, चिरचिड़ी और अक्सा मस्जिद क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 550 घरों से अवैध जम्फर उतारे. साथ ही भारी मात्रा में अवैध केबिल जब्त की गई. इस दौरान टीम ने लगभग 1.5 लाख रुपये की राजस्व हानि पर 5 वीसीआर दर्ज की.

कार्रवाई में सहायक अभियंता ललित बाबर, कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता एस.के. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र शर्मा, तकनीकी कर्मचारी और एपीटीपीएस करौली थाना पुलिस का सुरक्षा दल शामिल रहा. सहायक अभियंता ललित बाबर ने बताया कि विद्युत निगम लगातार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रहा है.

जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बिजली चोरी की शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. यह कार्रवाई शहर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी बिजली चोरी पर अंकुश लगने की संभावना जताई जा रही है.