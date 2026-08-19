/MCH अस्पताल में मासूम की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में मंडरायल मार्ग स्थित नवीन चिकित्सालय भवन एमसीएच में 18 महीने के मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने करौली-मंडरायल रोड पर चक्काजाम कर दिया. करीब डेढ़ से दो घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

प्रशासन ने जांच कर तीन दिन में कार्रवाई का दिया आश्वासन

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सूचना पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जाम खुलवाया. फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच कर तीन दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मामला करौली-मंडरायल रोड स्थित एमसीएच अस्पताल का है, जहां सांकरा निवासी सुरेश माली और पूजा माली के 18 महीने के बेटे समीर माली की इलाज के दौरान मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि बुधवार को बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने के बजाय सामान्य अस्पताल भेज दिया. इसके बाद दोपहर में हालत ज्यादा गंभीर होने पर परिजन बच्चे को डॉक्टर रामकेश मीणा के घर लेकर पहुंचे, जहां से उसे तत्काल एमसीएच में भर्ती कराने की सलाह दी गई.

अस्पताल पहुंचने के बाद भी बच्चे को नहीं किया भर्ती

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी बच्चे को भर्ती नहीं किया गया और इलाज में देरी होती रही. इसी दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मौत के बाद भर्ती से जुड़ी पर्ची तक फाड़ दी गई. घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम राकेश रावत, पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया. प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया.