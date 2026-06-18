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करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग

Karauli Mahapanchayat: करौली जिले में गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 18, 2026, 08:02 PM|Updated: Jun 18, 2026, 08:03 PM
करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग
Image Credit: Karauli Mahapanchayat

Karauli Mahapanchayat: राजस्थान के करौली जिले में गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय किसान, ग्रामीण और विभिन्न संगठन शामिल हो रहे हैं.

हिण्डौन के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर हो रही इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. महापंचायत स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है. स्थानीय नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. महापंचायत कुछ देर में औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है.

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गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति ने विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया था. समिति का कहना है कि गंभीर नदी सूखी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई, पशुपालन और पीने के पानी को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को लेकर अब ग्रामीणों ने महापंचायत के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला किया है.

महापंचायत में गुर्जर नेता विजय बैसला भी शामिल होने वाले हैं. प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं. दूसरी ओर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध पांचना के आसपास के किसान बांध पर पानी की पहरेदारी कर रहे हैं.

गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय किसान, ग्रामीण और विभिन्न संगठन शामिल हो रहे हैं.

हिण्डौन के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर हो रही इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. महापंचायत स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है. स्थानीय नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. महापंचायत कुछ देर में औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति ने विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया था.

समिति का कहना है कि गंभीर नदी सूखी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई, पशुपालन और पीने के पानी को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को लेकर अब ग्रामीणों ने महापंचायत के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला किया है. महापंचायत में गुर्जर नेता विजय बैसला भी शामिल होने वाले हैं.

प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं. दूसरी ओर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध पांचना के आसपास के किसान बांध पर पानी की पहरेदारी कर रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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