/करौली में जल संकट पर महापंचायत, पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की उठी मांग

Karauli Mahapanchayat: राजस्थान के करौली जिले में गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय किसान, ग्रामीण और विभिन्न संगठन शामिल हो रहे हैं.

हिण्डौन के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर हो रही इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. महापंचायत स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है. स्थानीय नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. महापंचायत कुछ देर में औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है.

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गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति ने विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया था. समिति का कहना है कि गंभीर नदी सूखी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई, पशुपालन और पीने के पानी को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को लेकर अब ग्रामीणों ने महापंचायत के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला किया है.

महापंचायत में गुर्जर नेता विजय बैसला भी शामिल होने वाले हैं. प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं. दूसरी ओर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध पांचना के आसपास के किसान बांध पर पानी की पहरेदारी कर रहे हैं.



गंभीर नदी के सूखने और आसपास के गांवों में जल संकट गहराने के बीच पांचना बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज देवलेन मोड़ पर सर्वसमाज की महापंचायत का आयोजन हो रहा है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय किसान, ग्रामीण और विभिन्न संगठन शामिल हो रहे हैं.

हिण्डौन के महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ पर हो रही इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. महापंचायत स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है. स्थानीय नेता मौके पर पहुंचकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं. महापंचायत कुछ देर में औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है. गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति ने विभिन्न गांवों में पीले चावल बांटकर लोगों को महापंचायत के लिए आमंत्रित किया था.

समिति का कहना है कि गंभीर नदी सूखी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई, पशुपालन और पीने के पानी को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को लेकर अब ग्रामीणों ने महापंचायत के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाने का फैसला किया है. महापंचायत में गुर्जर नेता विजय बैसला भी शामिल होने वाले हैं.



प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं. दूसरी ओर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध पांचना के आसपास के किसान बांध पर पानी की पहरेदारी कर रहे हैं.

