करौली में श्मशान घाट मोड़ पर काल बनकर दौड़ी ट्रॉली, एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई

Karauli Accident News: राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के हिंडौन सिटी में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं, एक युवक घायल हो गया. जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसा उस समय हुआ जब चारों लोग पनबेडा गांव से अलीपुरा लौट रहे थे.

दुर्घटना श्मशान घाट मोड़ के पास हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव और उनके पुत्र गौरव जाटव की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल यशवेंद्र के दामाद, जटनगला निवासी धर्मेंद्र जाटव ने भी दम तोड़ दिया. वहीं मुनीम जाटव घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. तीनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

