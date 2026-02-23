Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

करौली में श्मशान घाट मोड़ पर काल बनकर दौड़ी ट्रॉली, एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई

Karauli News: जिले के हिंडौन सिटी में रविवार देर रात श्मशान घाट मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव, उनके पुत्र गौरव जाटव और दामाद धर्मेंद्र जाटव की मौत हो गई, जबकि मुनीम जाटव घायल हो गया. सूचना पर हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामला जांच में है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Feb 23, 2026, 07:52 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 09:30 AM IST

Trending Photos

फरवरी का लगभग बीत गया पूरा महीना, आखिर कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? वेट कर रहे लाखों किसान
8 Photos
PM Kisan Yojana 22th Installment

फरवरी का लगभग बीत गया पूरा महीना, आखिर कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? वेट कर रहे लाखों किसान

Temperature: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू, बाड़मेर में पारा 33.6 पार तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू, बाड़मेर में पारा 33.6 पार तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

राजस्थान में रॉकेट हुए गोल्ड के दाम, चांदी के भी कम नहीं हो रहे तेवर,जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में रॉकेट हुए गोल्ड के दाम, चांदी के भी कम नहीं हो रहे तेवर,जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी- तूफान का अलर्ट, जयपुर-सीकर समेत इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
9 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बारिश के साथ आंधी- तूफान का अलर्ट, जयपुर-सीकर समेत इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

करौली में श्मशान घाट मोड़ पर काल बनकर दौड़ी ट्रॉली, एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई

Karauli Accident News: राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के हिंडौन सिटी में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं, एक युवक घायल हो गया. जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसा उस समय हुआ जब चारों लोग पनबेडा गांव से अलीपुरा लौट रहे थे.

दुर्घटना श्मशान घाट मोड़ के पास हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अलीपुरा निवासी यशवेंद्र जाटव और उनके पुत्र गौरव जाटव की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल यशवेंद्र के दामाद, जटनगला निवासी धर्मेंद्र जाटव ने भी दम तोड़ दिया. वहीं मुनीम जाटव घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. तीनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news