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हिण्डौन में युवक को गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट, कत्ल की वजह जांच रही पुलिस

Rajasthan Crime: करौली के हिण्डौन क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताते हुए मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Sep 09, 2026, 07:57 AM IST | Updated:Sep 09, 2026, 07:57 AM IST
हिण्डौन में युवक को गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट, कत्ल की वजह जांच रही पुलिस
Image Credit: Rajasthan Crime

Hindaun Crime News: करौली जिले के हिण्डौन क्षेत्र में गोली मारकर एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना सूरौठ थाना क्षेत्र के बाईजट्ट गांव की है. मृतक की पहचान सेवाराम जांगिड़ के रूप में हुई है. उसका शव बाई धुरसी से बाईजट्ट गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मिला. परिजनों ने जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को हत्या से जोड़ते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


खेत की ओर जाते समय हुआ हमला
मृतक के पिता जगदीश जांगिड़ ने सूरौठ थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह अपने बेटे सेवाराम के साथ खेत की ओर जा रहे थे. वहां नया मकान निर्माणाधीन है. दोनों जब फकीरों की कब्र यानी पीर के पास पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उन्हें कथित तौर पर घेर लिया. रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान उन्हें धमकाया गया और एक व्यक्ति ने आग्नेयास्त्र से फायर कर दिया. गोली सेवाराम के सिर में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद जगदीश के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

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मौके पर हुई युवक की मौत
परिजनों के मुताबिक, फायरिंग के बाद आरोपी मौके से भागकर आसपास के घरों में चले गए. गोली लगने से सेवाराम की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद सूरौठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हिण्डौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.


जमीन विवाद का आरोप
मृतक के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि परिवार का कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. परिजनों का यह भी कहना है कि करीब एक महीने पहले परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. परिवार ने आरोप लगाया है कि इसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते सेवाराम की हत्या की गई.


मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम
पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के कारणों के साथ-साथ घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वास्तविक वजह और आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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