भादो सप्तमी पर टोडाभीम में ऐतिहासिक भैरव बाबा मेला, कुश्ती और जनसहयोग का अनोखा संगम

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के गांव करीरी गाजीपुर में हर साल की तरह आज भी भादों की सप्तमी पर भैरव बाबा का विशाल लक्खी मेला आयोजित किया जा रहा है. शनिवार की सुबह से ही ग्रामीणों समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों का मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है.

भक्त भैरव बाबा के मंदिर में पहुंच भैरव बाबा की पूजा-अर्चना कर अपने घर परिवार समेत क्षेत्र में खुशहाली की मन्नत मांग रहे हैं. दोपहर बाद भव्य एवं विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा. जिसमें आसपास के क्षेत्र समेत कई प्रदेशों के नामी गीनामी पहलवान भाग लेकर कुश्ती दंगल में अपनी जोर आजमाइश करेंगे.

दंगल में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचेगी, जो पहाड़ की चोटियों पर चारों तरफ बैठ कुश्ती दंगल का लुफ्त उठाएंगे. वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि भी विशाल कुश्ती दंगल में शिरकत करेंगे. भैरव बाबा के लक्खी मेला को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा एक दिन पूर्व ही तैयारियां पूर्ण कर ली गई.

सुरक्षा और शांति की व्यवस्था को लेकर पुलिस उपाध्यक्ष मुरारी लाल मीणा समेत टोडाभीम, बालघाट, नादौती गढ़मोरा इन चार थानों के थाना अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है. वहीं मेले के दौरान आने वाले लोगों के लिए करीरी एवं गाजीपुर के गांव के लोगों की ओर से भंडारे भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है.

भैरव बाबा मेले में दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए वाहनों को खड़ा करने के लिए नि:शुल्क पार्किंग भी बनाई गई है, जिससे मेले की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रह सके और किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.