करौली में LPG सिलेंडर लीकेज से भीषण आग, भैंस और अनाज...

Karauli News: करौली जिले में मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलाड़िया का पुरा में मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग भड़क गई. घर के अंदर बंधी एक भैंस और बड़ी मात्रा में रखा अनाज आग में जलकर खाक हो गया.
Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलाड़िया का पुरा में मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग भड़क गई. आग पृथ्वी पाल के घर में लगी, जहां देखते ही देखते लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया.
घर के अंदर बंधी एक भैंस और बड़ी मात्रा में रखा अनाज आग में जलकर खाक हो गया. परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन घरेलू सामान सहित पशुधन का नुकसान हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही करौली नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. फायरमैन राज रियाना, नीरज और जितेंद्र सिंह ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. यदि समय पर दमकल नहीं पहुंचती, तो नुकसान और भी बढ़ सकता था. पीड़ित परिवार का कहना है कि आगजनी में उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है.
घर का अधिकांश सामान जल गया और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गरीब परिवार पूरी तरह परेशान है. पीड़ितों ने प्रशासन से राहत व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे दोबारा अपना जीवन संवार सकें. फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग के कारणों की जांच में जुटे हैं.
