करौली में LPG सिलेंडर लीकेज से भीषण आग, भैंस और अनाज...

Karauli News: करौली जिले में मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलाड़िया का पुरा में मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग भड़क गई. घर के अंदर बंधी एक भैंस और बड़ी मात्रा में रखा अनाज आग में जलकर खाक हो गया.

Published: Dec 09, 2025, 10:41 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 10:41 PM IST

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलाड़िया का पुरा में मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग भड़क गई. आग पृथ्वी पाल के घर में लगी, जहां देखते ही देखते लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया.

घर के अंदर बंधी एक भैंस और बड़ी मात्रा में रखा अनाज आग में जलकर खाक हो गया. परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन घरेलू सामान सहित पशुधन का नुकसान हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही करौली नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. फायरमैन राज रियाना, नीरज और जितेंद्र सिंह ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. यदि समय पर दमकल नहीं पहुंचती, तो नुकसान और भी बढ़ सकता था. पीड़ित परिवार का कहना है कि आगजनी में उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है.

घर का अधिकांश सामान जल गया और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गरीब परिवार पूरी तरह परेशान है. पीड़ितों ने प्रशासन से राहत व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे दोबारा अपना जीवन संवार सकें. फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग के कारणों की जांच में जुटे हैं.

पढे़ं एक और बड़ी खबर

भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटैक) चैप्टर करौली के सदस्यों ने चैप्टर कन्वीनर राव शिवराज सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से मुलाकात कर विरासतों के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा की.

विरासत शिक्षा एवं संचार सेवा प्रभारी राजेंद्र दीवान ने बताया कि मुलाकात के दौरान राव शिवराज सिंह ने जिला कलेक्टर को इंटैक की कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं करौली में विरासत संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी.

