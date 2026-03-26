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अनाथ बेटियों के मसीहा बने विधायक हंसराज मीणा, रामनवमी पर धूमधाम से करवाएंगे दो बहनों की शादी

MLA Hansraj Meena: करौली सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज मीणा ने मानवता और संवेदनशीलता की अनुपम मिसाल पेश की है. आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट से जूझ रही दो अनाथ बहनों सोनम बैरवा और काजल बैरवा की शादी अब 26 मार्च 2026 को रामनवमी के पावन अवसर पर धूमधाम से करवाई जाएगी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 26, 2026, 07:59 AM IST | Updated:Mar 26, 2026, 07:59 AM IST

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अनाथ बेटियों के मसीहा बने विधायक हंसराज मीणा, रामनवमी पर धूमधाम से करवाएंगे दो बहनों की शादी

Karauli News: मानवता और संवेदनशीलता की एक मिसाल करौली जिले के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां क्षेत्रीय विधायक हंसराज मीणा आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट से जूझ रही दो अनाथ बहनों सोनम बैरवा और काजल बैरवा की शादी अब 26 मार्च रामनवमी के पावन अवसर पर धूमधाम से होने जा रही है.

बताया जा रहा है कि दोनों बहनों के माता-पिता और इकलौते भाई का पहले ही निधन हो चुका है, जिससे वे पूरी तरह अनाथ हो गई थीं. उनके पिता नरोती बैरवा का 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया था, जबकि मां पानबाई की करीब छह वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी और इकलौता भाई लाला बैरवा भी तीन साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था. ऐसे में घर में शादी करवाने वाला कोई नहीं बचा था, जबकि पिता के जीवनकाल में ही दोनों बेटियों की सगाई हो चुकी थी.

जब इस मार्मिक स्थिति की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक हंसराज मीणा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत मानवीय पहल करते हुए दोनों बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया. इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी के चलते परिवार का जो मकान गिरवी रखा हुआ था, उसे भी विधायक ने 68 हजार 750 रुपये ब्याज सहित चुकाकर छुड़वाया, जिससे दोनों बेटियां कर्जमुक्त हो सकीं.

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अब सर्वसमाज और विधायक हंसराज मीणा के विशेष सहयोग से दोनों बहनों की शादी रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से करवाई जाएगी. इस नेक कार्य में क्षेत्र के लोग भी बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं.

विधायक हंसराज मीणा ने सर्वसमाज के लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अनाथ बेटियों सोनम और काजल बैरवा को कन्यादान और आशीर्वाद दें, ताकि उनकी नई जिंदगी खुशियों से भर सके.

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