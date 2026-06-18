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पांचना बांध : 39 गांवों को पानी क्यों पहले चाहिए और क्यों कमांड एरिया के किसान कर रहे विरोध ?

Panchna Dam Dispute : पांचना बांध के पानी से जुड़ा ये मसला दो दशक पुराना है. कोर्ट ने नहरों में पानी छोड़ने के आदेश दिये हैं, लेकिन किसान अब आमने-सामने आ चुके हैं. पानी की इस लड़ाई में अब तक क्या कुछ हुआ है ?  समझिए 

Edited byPragati PantReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 18, 2026, 03:32 PM|Updated: Jun 18, 2026, 03:37 PM
पांचना बांध : 39 गांवों को पानी क्यों पहले चाहिए और क्यों कमांड एरिया के किसान कर रहे विरोध ?
Image Credit: Panchna Dam Dispute

Panchna Dam Dispute : करौली के पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर विवाद बढ़ रहा है. कमांड एरिया के किसान नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर गंगापुरसिटी के खड़ीप गांव के पास धरने पर है, तो वहीं बांध के आस पास के किसान पहले उन्हे पानी देने की मांग को लेकर बांध क्षेत्र में ही धरने पर बैठे हैं.

दो दशकों बाद भी बांध के पानी पर विवाद

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पांचना बांध के पानी को लेकर विवाद नया नहीं बल्कि दो दशक पुराना है. लेकिन बीते एक मई को हाईकोर्ट की ओर से 3 हफ्ते में नहरों में बांध से पानी छोड़ने के आदेश के बाद फिर से मामला गर्मा गया है.

साल 2005 के बाद से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया

पांचना बांध, करौली जिला मुख्यालय के पास है. जिसकी कुछ भराव क्षमता 258.62 मीटर और 2100 एससीएफटी है.बांध से करौली और सवाईमाधोपुर के कमांड एरिया के 35 गांव को करीब 9985 हैक्टेअर जमीन को सींचने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन साल 2005 के बाद से अब तक सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका है. पानी नहीं छोड़ने की वजह बांध के पास के किसानों की ओर से करीब 39 गांवों में पहले पानी देने की मांग है. बांध के पास जो लोग है इनका कहना है कि बांध निर्माण के दौरान उनकी जमीन और खेत चले गये अब पानी पर उनका अधिकारी पहले हैं.वहीं बांध के कमांड एरिया के किसान लगातर पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश भी हुई लेकिन बात नहीं बनी.

गुड़ला-पांचना लिफ्ट परियोजना भी हो गयी फेल

इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से गुड़ला-पांचना लिफ्ट परियोजना का निर्माण हुआ, लेकिन बांध के पास के किसानों का कहना है कि इस परियोजना से इलाके के सभी गांव के खेतों में पानी नहीं पहुंचा और परियोजना का काम भी निम्न स्तर का था. सरकार की तरफ से इस परियोजना को पूरा कराने समेत वंचित गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए इसी बजट में 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया और इसका डीपीआर का काम जारी है.

किसानों के महापंचायत- पानी पर पहला हक 39 गांव का

15 मई को बांध के पास रहने वाले गांव के किसानों की महापंचायत हुई और किसानों ने पहले इसी इलाके के 39गांव में पानी देने की बात को दोहराया. और उसी दिन से बांध पर निगरानी के लिए धरने पर बैठ गये. इसी बीच गंभीर नदी तट पर किसान और ग्रामीण भी बांध से पानी की मांग को लेकर अड़े हैं. ये ही नहीं 5 जून से कमांड एरिया के किसान गंगापुरसिटी के खडीप गांव में धरना जारी है. और नहरों में पानी छोड़ने की मांग की जा रही है.

मामले पर गुड़ला पांचना संघर्ष समिति करौली के अध्यक्ष अशोक सिंह धाभाई ने कहा की पांचना बांध निर्माण के दौरान उनके खेत जमीन चले गये पानी पर पहला हक 39 गांव का है. वहीं गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सभी प7ों से समझाइश और चर्चा का रास्ता निकालने की बात कही है.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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