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करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल

Karauli News: करौली अनाज मंडी में 2 बिजली और 1 टेलीफोन पोल गिरने से हड़कंप मच गया. बाजार बंद होने से जनहानि टली, लेकिन रास्ता बंद हो गया. स्थानीय लोगों ने पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chaturvedi
Published: Apr 18, 2026, 02:15 PM|Updated: Apr 18, 2026, 02:15 PM
करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल
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Karauli News: करौली शहर के व्यस्ततम अनाज मंडी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब अचानक दो विद्युत पोल और एक टेलीफोन पोल गिर गए. गनीमत यह रही कि घटना के समय बाजार बंद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, पोल गिरने से मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

घटना अनाज मंडी स्थित पुराने पोस्ट ऑफिस के पास की है, जहां अचानक तीनों पोल धराशायी हो गए. इससे सर्राफा बाजार और हनुमान जी मंदिर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. सुबह का समय होने के कारण बाजार में भीड़ नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. यदि यह घटना दिन के व्यस्त समय में होती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, इन पोलों की हालत पिछले कई दिनों से खराब थी. एक दुकानदार ने बताया कि वह सुबह दुकान खोलने आया था, तभी उसने देखा कि कुछ बंदर विद्युत पोल पर झूल रहे थे. इसी दौरान पहले से कमजोर हो चुके पोल अचानक गिर पड़े. दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

व्यापारियों ने लगाया यह आरोप
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 181 सुगम पोर्टल पर भी पोल की खराब स्थिति की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते इन पोलों की मरम्मत या बदलने का काम किया जाता, तो इस घटना को टाला जा सकता था.


अफरा-तफरी का माहौल
घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. रास्ता बंद होने से लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा. वहीं, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस और संबंधित विभाग को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद हालात को संभालने की कोशिश शुरू की गई.

क्या कहना है कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह का
इस मामले में कनिष्ठ अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है. टीम द्वारा गिरे हुए पोल और बिजली लाइनों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू किया जा सके.

फिलहाल, राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसने विभागीय लापरवाही पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए समय-समय पर पोल और बिजली लाइनों की जांच और मरम्मत की जाए.

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