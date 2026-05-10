/Karauli News: चंबल नदी किनारे भैंसों को पानी पिलाने गया था युवक, मगरमच्छ ने किया हमला

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Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी किनारे एक युवक भैंसों को पानी पिलाने गया था, जिस पर मगरमच्छ ने हमला किया. वहीं, युवक की आवाज सुनकर लोग वहां आए और उसकी जान बचाई.
Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में चंबल नदी किनारे भैंसों को पानी पिलाने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. युवक के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे मगरमच्छ के चंगुल से बचाया. घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोटों के चलते करौली रेफर किया गया है.
जानकारी के अनुसार टोडी गांव निवासी महेश मल्लाह रविवार दोपहर चंबल नदी किनारे भैंसों को पानी पिलाने गया था. इसी दौरान अचानक नदी में मौजूद मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. हमले के बाद युवक ने जोर-जोर से शोर मचाया, जिसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े.
युवक को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया
ग्रामीण बनवारी, अतर सिंह सहित अन्य लोगों ने साहस दिखाते हुए युवक को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया. लोगों की आवाजाही और शोरगुल के चलते मगरमच्छ युवक को छोड़कर नदी की ओर भाग गया. घटना में घायल महेश मल्लाह को ग्रामीण तत्काल मंडरायल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया.
चिकित्सक धर्मेंद्र डांगुर ने बताया कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन शरीर पर गंभीर चोटों के निशान होने के कारण उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल करौली रेफर किया गया है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने चंबल नदी किनारे मगरमच्छों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताते हुए प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
बीते दिनों का मामला
बीते दिन भी धौलपुर चंबल नदी बसई डांग थाना क्षेत्र गांव नगर के पास नदी में पानी पीने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया था. इस दौरान मगरमच्छ ने युवक के हाथ और पैर को अपने जबड़ों में जकड़ा. इसके बाद युवक की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों पहुंचे और मगरमच्छ पर लाठी-डंडों से मारा, जिसके बाद युवक को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.
इस तरह की घटना के बाद से नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है. इस मामला के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की थी कि चंबल किनारे संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और साथ ही लोगों को मगरमच्छों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए.
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