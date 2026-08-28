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करौली में चाइनीज मांझे का कहर, बाइक सवार युवक की गर्दन कटी, अस्पताल में आए 5 से ज्यादा टांके

Karauli News: करौली-मंडरायल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार कमल किशोर शर्मा की गर्दन कट गई. अस्पताल में उपचार के दौरान पांच से अधिक टांके आए. हादसे के बाद युवक ने चाइनीज मांझे पर सख्त रोक की मांग की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Aug 28, 2026, 12:54 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 12:54 PM IST
करौली में चाइनीज मांझे का कहर, बाइक सवार युवक की गर्दन कटी, अस्पताल में आए 5 से ज्यादा टांके
Image Credit: चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार कमल किशोर शर्मा घायल.

Karauli News: जिले में चाइनीज मांझे का खतरा एक बार फिर सामने आया है. मंडरायल से कैलादेवी जा रहे बाइक सवार युवक की करौली-मंडरायल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन कट गई. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके साथी ने उसे तत्काल करौली अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया गया. युवक की गर्दन पर पांच से अधिक टांके आए हैं.

अचानक सामने आया मांझा, गर्दन में लगी चोट
घायल युवक की पहचान कमल किशोर शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, निवासी खिरकन मंडरायल के रूप में हुई है. कमल किशोर ने बताया कि वह बाइक पर एक अन्य युवक के साथ कैलादेवी जा रहा था. इसी दौरान रणगमा तालाब के पास अचानक चाइनीज मांझा सड़क पर आ गया.

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बाइक आगे बढ़ने के दौरान मांझा युवक की गर्दन में फंस गया और इससे उसकी गर्दन कट गई. शुरुआत में उसे चोट का पता नहीं चला. जब गर्दन से खून बहने लगा और जलन महसूस हुई, तब उसे हादसे की गंभीरता का पता चला.

खून बहने से बिगड़ी हालत
युवक के मुताबिक गर्दन से लगातार खून बहने लगा, जिससे उसके कपड़े भी खून से खराब हो गए. खून देखकर उसकी हालत और बिगड़ गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके साथ बाइक पर मौजूद दूसरे युवक ने तत्काल उसे करौली अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल युवक का उपचार किया. गर्दन पर पांच से अधिक टांके लगाए गए. उपचार के बाद युवक ने चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है.

सख्त कार्रवाई की मांग
घायल युवक ने प्रशासन से चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उसका कहना है कि इस तरह का मांझा सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. समय रहते इसकी बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है.

पाबंदी के बावजूद बाजार में बिक्री का दावा
गौरतलब है कि हादसे से दो दिन पहले ही जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने चाइनीज मांझे और धातु युक्त मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी. इसके बावजूद बाजार में इसकी बिक्री जारी होने की बात सामने आ रही है.

ऐसे में रणगमा तालाब के पास बाइक सवार युवक के घायल होने की घटना ने प्रतिबंध के प्रभावी पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब प्रशासन के सामने चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी तरीके से लागू कराने की चुनौती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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