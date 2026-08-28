/करौली में चाइनीज मांझे का कहर, बाइक सवार युवक की गर्दन कटी, अस्पताल में आए 5 से ज्यादा टांके

Karauli News: जिले में चाइनीज मांझे का खतरा एक बार फिर सामने आया है. मंडरायल से कैलादेवी जा रहे बाइक सवार युवक की करौली-मंडरायल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन कट गई. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके साथी ने उसे तत्काल करौली अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया गया. युवक की गर्दन पर पांच से अधिक टांके आए हैं.

अचानक सामने आया मांझा, गर्दन में लगी चोट

घायल युवक की पहचान कमल किशोर शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, निवासी खिरकन मंडरायल के रूप में हुई है. कमल किशोर ने बताया कि वह बाइक पर एक अन्य युवक के साथ कैलादेवी जा रहा था. इसी दौरान रणगमा तालाब के पास अचानक चाइनीज मांझा सड़क पर आ गया.

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बाइक आगे बढ़ने के दौरान मांझा युवक की गर्दन में फंस गया और इससे उसकी गर्दन कट गई. शुरुआत में उसे चोट का पता नहीं चला. जब गर्दन से खून बहने लगा और जलन महसूस हुई, तब उसे हादसे की गंभीरता का पता चला.

खून बहने से बिगड़ी हालत

युवक के मुताबिक गर्दन से लगातार खून बहने लगा, जिससे उसके कपड़े भी खून से खराब हो गए. खून देखकर उसकी हालत और बिगड़ गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके साथ बाइक पर मौजूद दूसरे युवक ने तत्काल उसे करौली अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल युवक का उपचार किया. गर्दन पर पांच से अधिक टांके लगाए गए. उपचार के बाद युवक ने चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है.

सख्त कार्रवाई की मांग

घायल युवक ने प्रशासन से चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उसका कहना है कि इस तरह का मांझा सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. समय रहते इसकी बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है.

पाबंदी के बावजूद बाजार में बिक्री का दावा

गौरतलब है कि हादसे से दो दिन पहले ही जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने चाइनीज मांझे और धातु युक्त मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी. इसके बावजूद बाजार में इसकी बिक्री जारी होने की बात सामने आ रही है.

ऐसे में रणगमा तालाब के पास बाइक सवार युवक के घायल होने की घटना ने प्रतिबंध के प्रभावी पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब प्रशासन के सामने चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को प्रभावी तरीके से लागू कराने की चुनौती है.