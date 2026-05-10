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सावधान! डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पड़ सकता है महंगा, गूगल से नंबर लेकर की कॉल तो खाली हो गया बैंक खाता

Karauli News: करौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग विष्णु मीना को दबोचा. आरोपी के खाते में केवल राजस्थान से ₹9 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है. देशभर के 24 राज्यों से इसके खिलाफ 520 शिकायतें दर्ज हैं. फर्जी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम पर शिकार करता था.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chaturvedi
Published: May 10, 2026, 12:24 PM|Updated: May 10, 2026, 12:24 PM
सावधान! डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पड़ सकता है महंगा, गूगल से नंबर लेकर की कॉल तो खाली हो गया बैंक खाता
Image Credit: Karauli News

Karauli News: करौली जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन एंटी वायरस 2.0” के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय ठग को दबोचा है, जिसने फर्जी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम पर देशभर में ठगी का जाल बिछा रखा था.

गिरफ्तारी और आरोपी का प्रोफाइल
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में विष्णु मीना उर्फ कल्ला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूल रूप से सवाई माधोपुर का निवासी है. जांच में सामने आया है कि यह आरोपी न केवल एक शातिर ठग है, बल्कि एक बड़े साइबर सिंडिकेट का हिस्सा है जो फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने और ठगी की रकम को ठिकाने लगाने का काम करता है.

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ठगी का हाईटेक तरीका
पुलिस ने इस मामले का खुलासा परिवादी रामकेश जाटव की शिकायत के बाद किया. अपराधियों ने गूगल पर डॉक्टरों के नाम से फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड कर रखे थे. जब परिवादी ने अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क किया, तो ठगों ने पहले ओटीपी मांगा. असफल होने पर उन्होंने 'TOKEN BOOK.APK” नामक एक घातक फाइल भेजी. जैसे ही परिवादी ने वह फाइल इंस्टॉल की, उसका पूरा मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने उसके बैंक खाते से 3,16,230 रुपए पार कर दिए.

करोड़ों का फर्जीवाड़ा और देशव्यापी नेटवर्क
पुलिस जांच में आरोपी विष्णु मीना और उसके साथी अनिल कुमार यादव के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. आरोपियों ने चूरू में 'एके फैशन एंड गारमेंट” के नाम से एक फर्जी फर्म बनाई और एसबीआई में करंट अकाउंट खुलवाया. पुलिस के अनुसार, केवल राजस्थान से ही इस एक खाते में 9 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी राशि आने का प्रमाण मिला है. राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (1930) के रिकॉर्ड बताते हैं कि आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ देश के 24 राज्यों से 520 साइबर शिकायतें दर्ज हैं.

पुलिस का अनुमान है कि अन्य राज्यों की राशि मिलाकर यह फ्रॉड कई करोड़ों रुपए तक जा सकता है. फिलहाल आरोपी विष्णु मीना पुलिस रिमांड पर है और पुलिस उसके फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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