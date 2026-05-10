/सावधान! डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पड़ सकता है महंगा, गूगल से नंबर लेकर की कॉल तो खाली हो गया बैंक खाता

Karauli News: करौली जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन एंटी वायरस 2.0” के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय ठग को दबोचा है, जिसने फर्जी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के नाम पर देशभर में ठगी का जाल बिछा रखा था.

गिरफ्तारी और आरोपी का प्रोफाइल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम के सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में विष्णु मीना उर्फ कल्ला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूल रूप से सवाई माधोपुर का निवासी है. जांच में सामने आया है कि यह आरोपी न केवल एक शातिर ठग है, बल्कि एक बड़े साइबर सिंडिकेट का हिस्सा है जो फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने और ठगी की रकम को ठिकाने लगाने का काम करता है.

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ठगी का हाईटेक तरीका

पुलिस ने इस मामले का खुलासा परिवादी रामकेश जाटव की शिकायत के बाद किया. अपराधियों ने गूगल पर डॉक्टरों के नाम से फर्जी मोबाइल नंबर अपलोड कर रखे थे. जब परिवादी ने अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क किया, तो ठगों ने पहले ओटीपी मांगा. असफल होने पर उन्होंने 'TOKEN BOOK.APK” नामक एक घातक फाइल भेजी. जैसे ही परिवादी ने वह फाइल इंस्टॉल की, उसका पूरा मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने उसके बैंक खाते से 3,16,230 रुपए पार कर दिए.

करोड़ों का फर्जीवाड़ा और देशव्यापी नेटवर्क

पुलिस जांच में आरोपी विष्णु मीना और उसके साथी अनिल कुमार यादव के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. आरोपियों ने चूरू में 'एके फैशन एंड गारमेंट” के नाम से एक फर्जी फर्म बनाई और एसबीआई में करंट अकाउंट खुलवाया. पुलिस के अनुसार, केवल राजस्थान से ही इस एक खाते में 9 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी राशि आने का प्रमाण मिला है. राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (1930) के रिकॉर्ड बताते हैं कि आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ देश के 24 राज्यों से 520 साइबर शिकायतें दर्ज हैं.

पुलिस का अनुमान है कि अन्य राज्यों की राशि मिलाकर यह फ्रॉड कई करोड़ों रुपए तक जा सकता है. फिलहाल आरोपी विष्णु मीना पुलिस रिमांड पर है और पुलिस उसके फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.