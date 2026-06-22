/Karauli: डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के नाम बैंक अकाउंट से निकाले लाखों रुपये, झारखंड से आरोपी गिरफ्तार

Karauli News: राजस्थान के करौली जिला पुलिस के 'ऑपरेशन एंटी वायरस 2.0' अभियान के तहत साइबर पुलिस थाना करौली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय साइबर ठग को झारखंड से गिरफ्तार किया है.

आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति के मोबाइल में फर्जी APK फाइल भेजकर हैक किया और उसके खाते से 3 लाख 16 हजार 230 रुपये निकाल लिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य आरोपी धनबाद से गिरफ्तार

मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी को अब धनबाद से गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीना के सुपरविजन में साइबर पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की.

पुलिस के अनुसार, परिवादी रामकेश जाटव ने इलाज के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने हेतु गूगल से एक नंबर प्राप्त किया था. साइबर अपराधियों ने गूगल पर फर्जी संपर्क नंबर अपलोड कर रखा था. संपर्क करने पर आरोपियों ने पहले अपॉइंटमेंट के नाम पर रुपये जमा कराने और ओटीपी प्राप्त करने का प्रयास किया.

बैंक खाते से उड़ाए लाखों रुपये

जब इसमें सफलता नहीं मिली तो आरोपियों ने परिवादी के मोबाइल पर 'TOKEN BOOK.APK' नामक फर्जी फाइल भेजी. फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से 3,16,230 रुपये निकाल लिए गए.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तसनीम अंसारी (33) पुत्र नसीम अख्तर निवासी चौरापट्टी, थाना हरीहरपुर गोमो, जिला धनबाद (झारखंड) के बैंक ऑफ इंडिया खाते में पीड़ित के खाते से सीधे एक लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. आरोपी की साइबर अपराध से जुड़े गिरोह के अन्य सदस्यों से भी सांठगांठ पाई गई है. पुलिस के अनुसार, गिरोह का संबंध देशभर में साइबर ठगी की 520 से अधिक संगीन वारदातों से जुड़ा हुआ पाया गया है.

गौरतलब है कि 3 सितंबर 2025 को इस संबंध में साइबर पुलिस थाना करौली में मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पहले भवानी सिंह मीना, विक्रम सिंह मीना और विष्णु मीना उर्फ कल्ला को गिरफ्तार किया था. अब मुख्य आरोपी तसनीम अंसारी को धनबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर करौली लाया गया. पुलिस उसके अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ और अनुसंधान कर रही है.

इस कार्रवाई में उपाधीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र मीना, सहायक उपनिरीक्षक मोहिंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश, रेणु शर्मा तथा कांस्टेबल संदीप, विष्णु और नवज्योति की महत्वपूर्ण भूमिका रही.