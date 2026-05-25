/7 साल तक पुजारी बनकर छिपता रहा करौली डबल मर्डर का आरोपी, फिल्मी अंदाज में गया पकड़ा

Rajasthan Crime: राजस्थान के करौली के सूरौठ थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में करीब 7 साल से फरार चल रहे 40 हजार रुपये के इनामी आरोपी को करौली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है.

मंदिरों में छिपकर काट रहा था फरारी

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आरोपी पुजारी का वेश धारण कर राजस्थान, गुजरात, नेपाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मंदिरों में छिपकर फरारी काट रहा था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी 12 बोर बंदूक भी बरामद की है.

तारा माता मंदिर से हुआ गिरफ्तार

करौली एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी के विशेष सुपरविजन में 'ऑपरेशन हन्ता' के तहत जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी नागेश उर्फ पिंटू पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी हुक्मीखेड़ा थाना सूरौठ को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ जिले के तेलीपाड़ा गांव स्थित तारा माता मंदिर से गिरफ्तार किया.

2 किलोमीटर पीछा कर गया पकड़ा

एसपी ने बताया कि आरोपी वर्ष 2019 में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद लगातार फरार चल रहा था और पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग राज्यों में पुजारी बनकर रह रहा था. साइबर सेल और डीएसटी टीम ने आधुनिक तकनीक, मुखबिर सूचना और लगातार रैकी के आधार पर आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया.

पुलिस टीम ने 21 मई को मंदिर में दबिश दी तो आरोपी पहाड़ी की ओर भागने लगा.

करीब 2 किलोमीटर पीछा कर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया. पूछताछ में पहले उसने खुद को भूरा गोस्वामी बताया, लेकिन पहचान दस्तावेजों की जांच में उसकी असली पहचान नागेश उर्फ पिंटू के रूप में सामने आई.

तीन आरोपियों को पहले किया था गिरफ्तार

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को हुक्मीखेड़ा गांव में साझेदारी और रंजिश को लेकर बजरंगलाल, विमलेश और कमल पर हमला किया गया था. घटना में बजरंगलाल और विमलेश की मौत हो गई थी, जबकि कमल गंभीर घायल हुआ था. मामले में अन्य तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी 12 बोर बंदूक बरामद की गई है. आरोपी से गहन पूछताछ और अनुसंधान जारी है. इस कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी रामकुमार, सत्येन्द्र शर्मा, आकाश सोलंकी, एसके कंवर, जगमोहन और चालक भूपसिंह की विशेष भूमिका रही.