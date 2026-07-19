/खाद की किल्लत से भड़के किसानों ने किया सड़क जाम, कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा

Karauli News: राजस्थान के करौली के मंडरायल कस्बे में खाद की किल्लत से नाराज किसानों का सब्र रविवार को टूट गया. लंबे समय से खाद उपलब्ध नहीं होने और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने मंडरायल थाने के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.

समस्या के समाधान के आश्वासन पर किसानों ने समाप्त किया जाम

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करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद थाना अधिकारी की समझाइश और संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का आश्वासन देने पर किसानों ने जाम समाप्त कर दिया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मंडरायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता की.

किसानों का आरोप था कि क्षेत्र में खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर कुछ विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि कई दिनों से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में बार-बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. थाना अधिकारी की पहल पर संबंधित अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और खाद उपलब्ध कराने के साथ शिकायतों का समाधान करेंगे.

इसके बाद किसानों ने करीब एक घंटे से लगा जाम हटाकर यातायात सुचारू कर दिया. जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवा दिया. साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया.

