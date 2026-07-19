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खाद की किल्लत से भड़के किसानों ने किया सड़क जाम, कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा

Karauli News: करौली के मंडरायल कस्बे में खाद की कमी से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. किसानों ने खाद की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 19, 2026, 07:09 PM|Updated: Jul 19, 2026, 07:09 PM
खाद की किल्लत से भड़के किसानों ने किया सड़क जाम, कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा
Image Credit: Karauli NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: राजस्थान के करौली के मंडरायल कस्बे में खाद की किल्लत से नाराज किसानों का सब्र रविवार को टूट गया. लंबे समय से खाद उपलब्ध नहीं होने और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने मंडरायल थाने के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.

समस्या के समाधान के आश्वासन पर किसानों ने समाप्त किया जाम

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करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद थाना अधिकारी की समझाइश और संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का आश्वासन देने पर किसानों ने जाम समाप्त कर दिया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मंडरायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता की.

किसानों का आरोप था कि क्षेत्र में खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर कुछ विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि कई दिनों से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में बार-बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. थाना अधिकारी की पहल पर संबंधित अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और खाद उपलब्ध कराने के साथ शिकायतों का समाधान करेंगे.

इसके बाद किसानों ने करीब एक घंटे से लगा जाम हटाकर यातायात सुचारू कर दिया. जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवा दिया. साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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