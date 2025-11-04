Zee Rajasthan
करौली के जंगल में मिला युवक का शव, निष्पक्ष जांच की ग्रामीणों ने रखी मांग

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जंगल में युवक का शव मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों ने खुलासे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. 

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जंगल में पेड़ से युवक का शव मिलने के 15 दिन पुराने मामले में अब विरोध प्रदर्शन कर खुलासे की मांग की है. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है.

पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने भी हिस्सा लिया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस न तो अपराध नियंत्रण में सफल हो रही है और न ही अवैध खनन पर रोक लगा पा रही है.

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एएसपी गुमनाराम और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए और जांच अधिकारी को नहीं बदला गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2025 को मामचारी थाने में शिवराज मीना निवासी करई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई सुमरन मीना का शव 19 अक्टूबर को बहादुरपुर के जंगल में पेड़ से लटका मिला. मौके से मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ पैसे बरामद हुए थे. परिजनों के अनुसार, मृतक के पास करीब 60 हजार रुपये नकद और फोन-पे खाते में रकम थी, लेकिन मौके से सिर्फ 20 रुपये ही मिले.

परिजनों का आरोप है कि मृतक को आखिरी बार नीरज मीना निवासी करई और धौरे मीना निवासी चरी का हार के साथ देखा गया था. गांव में पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि उसने सुमरन को इन्हीं दोनों के साथ देखा था. परिवार का कहना है कि दोनों ने सुमरन की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया.

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सभी तथ्य और बयान देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. जांच अधिकारी न तो पीड़ित परिवार से मिले हैं, न ही सबूतों की पड़ताल की गई है. पीड़ित परिवार ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जाए और जांच अधिकारी को बदला जाए, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सकें.

