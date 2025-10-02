Karauli: हिंडौन में गंभीर नदी में यात्रियों से भरी कार बही, महिला की हुई मौत

Karauli News: करौली के हिण्डौन के श्रीमहावीरजी क्षेत्र में गंभीर नदी की पुलिया पर एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसमें सवार परिवार में एक महिला की मौत हो गई.
Karauli News: हिण्डौन के श्रीमहावीरजी क्षेत्र में गंभीर नदी की पुलिया पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद से दर्शन करने आए जैन परिवार की कार पानी के तेज बहाव में बह गई. पुलिस एवं ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, फिरोजाबाद निवासी अंकित जैन अपनी मां मनोरमा देवी, पत्नी अंशुल जैन, पुत्री अंबिका, पुत्र कियान और चालक सुरेंद्र सक्सेना के साथ श्रीमहावीर भगवान के दर्शन करने आए थे. भगवान महावीर के मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अंकित होटल में रुक गए जबकि उनकी मां मनोरमा देवी अपनी बहू, पोते-पोती और चालक के साथ दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए गाड़ी से जा रहे थे.
सिद्धार्थ रिसोर्ट के पास गंभीर नदी की कॉजवे पुलिया पर लगे बेरिकेट हटाकर नदी पार करते वक्त इनोवा कार पानी के तेज बहाव में फंसकर कार बह गई. घटना की सूचना मिलते ही श्रीमहावीरजी पुलिस मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीण कैलाश गुर्जर सहित कई लोगों की मदद से बहती हुई कार को पुल के पास रोका गया.
कार में सवार सभी लोगों को रस्सी की सहायता से निकाला और तत्काल श्रीमहावीरजी अस्पताल ले जाया गया. इनमें से गंभीर हालत में एक वृद्ध महिला मनोरमा जैन और दो बच्चों को हिण्डौन के जिला अस्पताल रेफर किया गया. उपचार के दौरान महिला मनोरमा जैन ने दम तोड़ दिया.
उल्लेखनीय है कि बारिश के कारण एवं करौली के पांचना बांध से गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी की जाती है, जिससे कॉसवे पुलिया पर 1 से 2 फीट पानी बह रहा है. आवागमन के लिए दूसरा प्रमुख रास्ता होने के बाद भी शॉर्टकट के चलते लोग कॉजवे से ही नदी पार करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते यह हादसा हुआ.
