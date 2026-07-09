/पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल, 48 घंटे से 3 हाईवे पर किसानों का चक्काजाम, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाला मोर्चा

Panchana Dam, Farmers Protest: करौली जिले में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े किसान आंदोलन का रूप ले चुका है. पिछले 48 घंटे से अधिक समय से जिले के कई हिस्सों में किसानों का धरना और चक्काजाम जारी है. आंदोलन के चलते करौली, हिंडौन, गंगापुर, जयपुर, धौलपुर और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं. लगातार जारी जाम के कारण आमजन, यात्रियों और परिवहन सेवाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.



तीन हाईवे और कई सड़कें बंद, परिवहन व्यवस्था चरमराई

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किसानों के आंदोलन के चलते जिले में तीन प्रमुख हाईवे और दो से अधिक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित हैं. करौली-हिंडौन मार्ग, करौली-गंगापुर मार्ग, करौली-जयपुर मार्ग सहित कई रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया, जबकि निजी वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा. घंटों तक जाम में फंसे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.



ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाला मोर्चा

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बीजू जॉर्ज जोसेफ स्वयं करौली पहुंचे. उन्होंने ग्रामीण विकास सचिव कृष्ण कुणाल, भरतपुर रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर जिले की कानून-व्यवस्था और आंदोलन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर लगे जाम, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का फीडबैक लिया तथा हालात सामान्य करने की रणनीति बनाई.



कई स्थानों पर किसानों का चक्काजाम

कमांड क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के विरोध में किसानों ने मंडावरा, मांच, ससेडी मोड़, कोंडर मोड़, गुडला, कटकर मोड़, टोडाभीम, श्रीमहावीरजी सहित कई स्थानों पर चक्काजाम कर दिया. दूसरी ओर, पांचना संघर्ष समिति ने भी गुडला समेत अन्य स्थानों पर जाम लगाकर विरोध जताया. समिति का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और जिन क्षेत्रों का नहर के पानी से कोई संबंध नहीं है, वहां भी आंदोलन के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है.



तकनीकी खराबी बनी विवाद की वजह

जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने के दौरान गेट की रॉड जाम हो गई थी. इस तकनीकी खराबी के कारण पानी निर्धारित समय पर कमांड क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका. जल संसाधन विभाग की तकनीकी टीम ने पूरी रात मरम्मत का कार्य किया और 7 जुलाई तड़के करीब 5 बजे खराबी दूर कर पानी की आपूर्ति सुचारु कर दी. हालांकि तब तक किसानों का आक्रोश बढ़ चुका था और कई स्थानों पर सड़क जाम शुरू हो गए.



प्रशासन वार्ता में जुटा, सामान्य हालात बनाने की कोशिश

जिले के विभिन्न हिस्सों में अब भी धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम जारी हैं. प्रशासन लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है. पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, जबकि किसानों की मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. फिलहाल जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आमजन की परेशानियां और बढ़ सकती हैं तथा परिवहन व्यवस्था पर इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है.

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