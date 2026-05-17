/करौली में ग्राम विकास अधिकारी पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर धारदार हथियारों से वार

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Karauli News: करौली के हिण्डौन क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी वीर प्रताप सिंह पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया. धारदार हथियारों और पत्थरों से हुए हमले में वे गंभीर घायल हो गए. हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है.
Karauli News: करौली जिले के हिण्डौन क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर ग्राम विकास अधिकारी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना सूरौठ थाना क्षेत्र के बाई जट्ट गांव की है, जहां आरोपियों ने घर में घुसकर ग्राम विकास अधिकारी पर धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार श्री महावीर जी की ग्राम पंचायत गांवड़ा मीना में तैनात ग्राम विकास अधिकारी वीर प्रताप सिंह अपने गांव बाई जट्ट स्थित आवास पर आए हुए थे. इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ आरोपी अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंच गए.
घर में घुसकर किया हमला
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने घर में घुसते ही वीर प्रताप सिंह पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने धारदार हथियारों और पत्थरों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए. अचानक हुए हमले से परिवार के लोग घबरा गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. हमले के दौरान वीर प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल
घटना के तुरंत बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने घायल ग्राम विकास अधिकारी को संभाला और इलाज के लिए हिण्डौन के जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार घायल अधिकारी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है.
पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश
घटना की सूचना मिलते ही सूरौठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
गांव में तनाव का माहौल
इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार का विवाद और न बढ़े.
फिलहाल घायल ग्राम विकास अधिकारी जयपुर में उपचाराधीन हैं और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.
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