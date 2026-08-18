/जर्जर स्कूल में भाषण दे रहे थे DEO साहब, अचानक क्लासरूम में आ गया 7 फीट का सांप, मचा हड़कंप!

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Karauli News: जिला करौली की नवीन ग्राम पंचायत जोड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन और अतिक्रमण की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दी. ग्रामीणों की मांगों को लेकर समझाइश करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश कुमार मीणा की मौजूदगी में एक कक्षा में करीब सात फीट लंबा सांप निकल आया. सांप दिखाई देते ही विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
जर्जर भवन और अतिक्रमण से परेशान ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के कई कक्षा-कक्ष जर्जर हालत में हैं. बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी होती है. इसके अलावा विद्यालय के चारों ओर अतिक्रमण होने से भी विद्यालय संचालन प्रभावित हो रहा है.
ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय समय में पहले भी कई बार कक्षा-कक्ष और परिसर में सांप निकल चुके हैं. इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है.
समझाइश के दौरान कक्षा में निकला सांप
जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश कुमार मीणा ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक कक्षा में सांप दिखाई दिया. करीब सात फीट लंबे सांप को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने सांप को कक्षा से बाहर निकालकर मार दिया.
मरम्मत और नए कक्ष बनाने की मांग
ग्रामीणों ने विद्यालय भवन की मरम्मत कराने, नए कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने और विद्यालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी. जिला शिक्षा अधिकारी ने नए कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए रमसा के माध्यम से प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया.
उन्होंने तत्काल मरम्मत के लिए भामाशाहों से सहयोग लेने की बात भी कही. इसी दौरान जोड़ी निवासी पिंटू मीणा ने विद्यालय के एक कक्षा-कक्ष की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया.
आश्वासन के बाद खोला विद्यालय का ताला
अधिकारियों की ओर से समाधान का भरोसा मिलने के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया. ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवन, अतिक्रमण और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान होना जरूरी है.
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