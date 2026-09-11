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Karauli News: करौली में गंडासी से 2 भाइयों पर हमला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

करौली के सपोटरा क्षेत्र के जोड़ली जंगल में दो लोगों पर गंडासी से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी दिलीप को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ कुल 80 हजार रुपये का जुर्मान लगाया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Sep 11, 2026, 07:53 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 07:53 PM IST
Karauli News: करौली में गंडासी से 2 भाइयों पर हमला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Image Credit: Karauli News

Karauli News: राजस्थान के करौली के सपोटरा क्षेत्र के जोड़ली जंगल में दो लोगों पर गंडासी से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय करौली ने आरोपी दिलीप को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

80 हजार रुपये का जुर्माना
अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने बताया कि न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में कुल 80 हजार रुपये का जुर्मान भी लगाया है. अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये घायल कैलाश और 20 हजार रुपये घायल रामेश्वर को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में सह-अभियुक्त कल्ली देवी और सीता देवी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया.

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खेत की डोल के विवाद में दोनों भाइयों को रास्ते में रोका
अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने बताया कि मामला सपोटरा थाना क्षेत्र के जोड़ली गांव के जंगल से जुड़ा है. अभियोजन के मुताबिक, रामेश्वर अपने भाई कैलाश के साथ जंगल की ओर जा रहा था. इसी दौरान खेत की डोल को लेकर पहले से चल रहे विवाद के चलते दिलीप और अन्य आरोपियों ने दोनों को रोक लिया और उनके साथ मारपीट की.

गंडासी से सिर पर किए वार, कैलाश को गंभीर चोटें
अभियोजन के अनुसार आरोपी दिलीप ने गंडासी से रामेश्वर और कैलाश के सिर पर वार किए. हमले में दोनों घायल हो गए, जबकि कैलाश को गंभीर चोटें आई थीं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए.

धारा 307 में 10 साल की सजा, तीन धाराओं में कुल 80 हजार का जुर्माना
न्यायालय ने आरोपी दिलीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 326 और 307 के तहत दोषी माना. धारा 324 में 2 साल का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्मान, धारा 326 में 5 साल का साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्मान और धारा 307 में 10 साल का साधारण कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. जुर्मान जमा नहीं कराने पर 2 माह, 4 माह और 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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