/चैनल गेट पार किया, छत पर पहुंचा और फिर लगा दी छलांग... करौली किशोर गृह में मचा हड़कंप

Karauli News: राजस्थान के करौली राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह (State Observation Home for Juveniles) से रात के वक्त करीब 16 वर्षीय बाल अपचारी के फरार होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किशोर कमरे से निकलकर चैनल गेट पार करते हुए परिसर में बने छज्जे के रास्ते छत पर पहुंचा और वहां से नीचे कूदकर फरार हो गया.

किशोर गृह प्रशासन में मचा हड़कंप

घटना की जानकारी मिलने के बाद किशोर गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस को सूचना देकर तलाश शुरू कर दी गई है. घटनाक्रम किशोर गृह में लगे निगरानी कैमरों में रिकॉर्ड होना बताया जा रहा है.

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रात 2 बजे कमरे से निकला किशोर, छत से कूदकर भागा

जानकारी के अनुसार, आधी रात में करीब 2 बजे किशोर अपने कमरे से बाहर निकला. इसके बाद वह चैनल गेट से आगे बढ़ा और परिसर में बने छज्जे के सहारे छत पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि उसने छत से नीचे छलांग लगाई और किशोर गृह परिसर से बाहर निकल गया.

सुबह पुलिस को दी सूचना

सुबह उसके गायब होने की जानकारी सामने आने पर किशोर गृह प्रशासन ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने के साथ फरार किशोर की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

CCTV फुटेज से फरारी की पूरी कड़ी खंगाल रही पुलिस

किशोर गृह में लगे निगरानी कैमरों की फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग मानी जा रही है. फुटेज के आधार पर किशोर के कमरे से बाहर निकलने, चैनल गेट तक पहुंचने, छज्जे के रास्ते छत पर जाने और छत से बाहर निकलने की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिसर से बाहर निकलने के बाद किशोर किस दिशा में गया.

किशोर गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना ने किशोर गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. किशोर के कमरे से निकलने के बाद चैनल गेट पार करने और छत तक पहुंचने के दौरान निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी रही, इसकी जांच की जा रही है. रात के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम भी जांच के दायरे में हैं.

POCSO मामले में निरुद्ध था 16 वर्षीय किशोर

फरार बाल अपचारी की उम्र करीब 16 साल 2 माह बताई जा रही है. वह करीब छह माह पुराने पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह में निरुद्ध था. सहायक निदेशक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल अपचारी के फरार होने की सूचना पुलिस को दे दी गई है.

लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई, सुरक्षा गार्ड हटाने के निर्देश

सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. जांच में किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि तैनात सुरक्षा गार्डों को हटाने के लिए संबंधित एजेंसी को भी निर्देश दिए गए हैं.