करौली में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, फायरिंग में 10 साल का मासूम और बुजुर्ग घायल

Karauli News: करौली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोडकला गांव में बीती शाम जमीन के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खेल मैदान के अतिक्रमण को लेकर चल रही खींचतान इस कदर बढ़ी कि एक पक्ष ने सरेराह फायरिंग कर दी. इस सनसनीखेज वारदात में एक मासूम बालक और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिससे पूरे गांव में तनाव का माहौल छा गया है.

विवाद की वजह

घायल चंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि गांव के स्कूल खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर आरोपियों से उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीती शाम जब चंद्रपाल कहीं जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया.गाली-गलौज और मारपीट से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते गोलियों की गूंज में बदल गया.

10 वर्षीय पुष्पेंद्र घायल

हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में दो लोग लहूलुहान हो गए. जिसमें पुष्पेंद्र गुर्जर (10 वर्ष), मासूम पुष्पेंद्र पुत्र महेंद्र को गोली लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा और चंद्रपाल गुर्जर (65 वर्ष) बुजुर्ग चंद्रपाल पुत्र हरगोविंद भी इस हमले में घायल हुए हैं.दोनों घायलों को आनन-फानन में करौली के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और डीएसपी अनुज शुभम मौके पर पहुंचे. बता दें कि वारदात के बाद हमलावर गांव से फरार हो गए हैं. जिसके बाद पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें गठित की हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. डीएसपी ने बताया कि पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

