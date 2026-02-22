Zee Rajasthan
Karauli News : धुलंडी पर इस बार श्रद्धालुओं को मदन मोहन जी के झूला झांकी के दर्शन नहीं हो पाएंगे. चंद्र ग्रहण के सूतककाल के चलते मंदिर प्रबंधन ये फैसला लिया है. जिसके चलते 3 मार्च को सुबह और शाम की आरती और सेवा-दर्शन का समय कुछ इस प्रकार रहेगा. 

करौली में इस धुलंडी मदन मोहन जी की झूला झांकी नहीं देख पाएंगे भक्त, चंद्रग्रहण के चलते लगा सूतक

Karauli News : धुलंडी के पावन पर्व पर इस बार श्रद्धालुओं को भगवान मदन मोहन जी की झूला झांकी के दर्शन नहीं हो सकेंगे. फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर पड़ रहे चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के चलते मंदिर में झूला झांकी दर्शन स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

धुलंडी पर चंद्रग्रहण क्या है सूतक का समय ?

मंदिर प्रबंधन के अनुसार 122 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है, जब धुलंडी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसी कारण यह व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रबंधक किशन पाल सिंह ने बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च 2026 को प्रातः 6:45 बजे से प्रारंभ होगा और सायंकाल 6:47 बजे तक रहेगा. सूतक को ध्यान में रखते हुए भगवान मदन मोहन मंदिर में 3 मार्च को राधा–मदन मोहन जी की सेवाओं का समय परिवर्तित रहेगा. जो इस प्रकार होगा.

3 मार्च 2026 सेवा और दर्शन का समय (प्रातःकालीन सेवाएं)

मंगला आरती: प्रातः 4:00 बजे

धूप आरती: प्रातः 4:30 बजे

श्रृंगार आरती: प्रातः 5:00 बजे

राजभोग आरती: प्रातः 5:50 बजे

पट मंगल: प्रातः 6:30 बजे

3 मार्च 2026 सेवा और दर्शन का समय (सायंकालीन सेवाएं)

ग्रहण आरती: सायं 7:45 बजे

धूप आरती: रात्रि 8:10 बजे

संध्या आरती: रात्रि 8:35 बजे

उल्लई झांकी: रात्रि 8:50 बजे

शयन आरती: रात्रि 9:25 बजे

पट मंगल: रात्रि 9:45 बजे तक होंगे

गुलाल के सिलेंडर नहीं फूलों से खेलें होली

धुलंडी और होली पर्व को लेकर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंगला आरती और दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना करें और गुलाल के सिलेंडर ना चलाएं. साथ ही, मंदिर परिसर में रंग-गुलाल से होली ना खेलने का आग्रह किया गया है.अगर होली खेलनी हो तो केवल पुष्पों की होली खेलें, ताकि बुजुर्गों और बीमार श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या ना हो. मंदिर प्रबंधक किशन पाल ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी भक्त नियमों का पालन करें और पर्व को श्रद्धा, शांति और मर्यादा के साथ मनाएं.

