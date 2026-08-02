/करौली के बांध में मौत का तांडव! चरवाहे को मगरमच्छ ने निगला, गांव में दहशत

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी बांध में रविवार को मवेशियों को पानी पिलाने और नहलाने गए 29 वर्षीय चरवाहे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. मगरमच्छ युवक को गहरे पानी में खींच ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

मामचारी थाना क्षेत्र के मांच गांव निवासी बबलेश मीणा (26) अपने मवेशियों को लेकर मामचारी बांध पहुंचा था. इसी दौरान वह मवेशियों को पानी पिला रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पानी में खींच ले गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे गहरे पानी में ले गया.

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घटना के दौरान मौजूद बलिराम मीणा और हरेती मीणा ने साहस दिखाते हुए पानी में छलांग लगाई और काफी कोशिश के बाद युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवकों की बहादुरी से ही शव को बाहर निकाला जा सका.

पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं...

सूचना पर मामचारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक बबलेश पुत्र राजाराम पशुपालन और भेड़-बकरी चराकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके परिवार में पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं. उसकी मौत के बाद परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.

मुआवजा देने की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने मामचारी बांध सहित डांग क्षेत्र के जलाशयों में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए चेतावनी बोर्ड लगाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और साहस दिखाने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने की मांग की है. वहीं, इस दुखद घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मामचारी बांध के साथ डांग क्षेत्र के विभिन्न जलाशयों में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

मवेशियों को पानी पिलाने गया था मृतक

मामचारी थाना के सहायक उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि मवेशियों को पानी पिलाने के दौरान मगरमच्छ के हमले में बबलेश मीणा की मौत हुई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है. बता दें कि राजस्थान के करौली, धौलपुर और कोटा जैसे जिलों में पानी के स्रोतों के पास रहने वाले लोगों और पशुओं पर मगरमच्छों के हमले के मामले सामने आते हैं.