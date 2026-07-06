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चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

Karauli News: करौली जिले के करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी के घूसई घाट पर एक पशुपालक पर मगरमच्छ ने हमला कर उसे गहरे पानी में खींच लिया. करीब 15 मिनट तक चले संघर्ष के दौरान पशुपालक ने मगरमच्छ की आंख पर वार किया, जबकि ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर उसे छुड़ाया. गंभीर रूप से घायल पशुपालक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 06, 2026, 07:31 AM|Updated: Jul 06, 2026, 07:31 AM
चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान
Image Credit: Karauli News:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: करौली जिले के करणपुर क्षेत्र स्थित चंबल नदी के घूसई घाट पर रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. बकरियों को पानी पिलाने गए एक पशुपालक पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसके हाथ को अपने मजबूत जबड़ों में दबोचते हुए उसे गहरे पानी की ओर खींच ले गया. करीब 10 से 15 मिनट तक चले इस जानलेवा संघर्ष में पशुपालक ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ की आंख पर वार किया और अपनी जान बचाने में सफल रहा. इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी लाठी-डंडों से मगरमच्छ पर हमला कर घायल को उसके चंगुल से छुड़ाया.


बकरियों को पानी पिलाने गया था पूरण मीणा

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जानकारी के अनुसार घूसई गांव निवासी 55 वर्षीय पूरण मीणा, पुत्र रामफूल मीणा, रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी बकरियों को चराने के बाद उन्हें पानी पिलाने के लिए चंबल नदी के घूसई घाट पर पहुंचा था. इसी दौरान जब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बोतल में पानी भरने नदी के किनारे गया, तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया.


मगरमच्छ ने पूरण के दाहिने हाथ को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे लगभग 40 फीट दूर गर्दन तक गहरे पानी में खींच ले गया. अचानक हुए इस हमले से कुछ पल के लिए वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मगरमच्छ से संघर्ष करता रहा.


आंख पर वार कर पलट दी बाजी

पूरण मीणा ने बताया कि संघर्ष के दौरान उसका हाथ मगरमच्छ की आंख तक पहुंच गया. उसने पूरी ताकत से मगरमच्छ की आंख पर कई वार किए. इससे मगरमच्छ असहज हो गया, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी. इसी बीच पूरण लगातार शोर मचाता रहा ताकि आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए पहुंच सकें.


उसकी आवाज सुनकर गांव के मोतीलाल और प्यारेलाल सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बिना देर किए लाठी-डंडों से मगरमच्छ पर हमला शुरू कर दिया. करीब 10 से 15 मिनट तक चले संघर्ष के बाद मगरमच्छ घायल हो गया और उसने पूरण का हाथ छोड़ दिया. इसके बाद वह वापस नदी के गहरे पानी में चला गया.


गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

मगरमच्छ के हमले में पूरण मीणा के हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. ग्रामीण तत्काल उसे करणपुर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों डॉ. रामराज मीणा और डॉ. महेश मीणा ने प्राथमिक उपचार किया. घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे करौली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.


नदी किनारे बरतें विशेष सावधानी

चंबल नदी मगरमच्छों की बड़ी आबादी के लिए जानी जाती है और समय-समय पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के किनारे पानी भरने, पशुओं को पानी पिलाने या स्नान करने के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पूरण मीणा ने साहस और सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तथा ग्रामीण समय पर मौके पर नहीं पहुंचते, तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी. फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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