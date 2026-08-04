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हिण्डौन सिटी के मंडावरा रोड पर जलभराव का समस्या, पानी में ही निकालनी पड़ी शव यात्रा

करौली के हिण्डौन स्थित मंडावरा रोड पर भारी जलभराव से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि एक महिला की अंतिम यात्रा भी गहरे पानी से होकर निकालनी पड़ी, जिससे प्रशासन और नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Aug 04, 2026, 04:42 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 04:42 PM IST
हिण्डौन सिटी के मंडावरा रोड पर जलभराव का समस्या, पानी में ही निकालनी पड़ी शव यात्रा
Image Credit: Karauli News

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के हिण्डौन के मंडावरा रोड पर भारी जलभराव ने स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है. बारिश के बाद सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मंगलवार को एक महिला की मृत्यु होने पर घर से मंडावरा रोड होते हुए गहरे पानी से होकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी. हिण्डौन निवासी जगमोहन कंबलवाल की पत्नी लक्ष्मी देवी की शव यात्रा को पानी भरे रास्ते से गुजरना पड़ा.

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इस दृश्य ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से तत्काल जल निकासी की मांग की है. बताया जा रहा है कि सीवरेज फेल होने और नालियां अवरुद्ध होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है. जल भराव से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

2 साल से बनी हुई है ये समस्या
कॉलोनी के हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी और बुजुर्ग इस समस्या से जूझ रहे हैं. पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहनों से आने जाने वाले लोग पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं. सड़क के दोनों ओर बनी दुकानों का व्यापार भी जलभराव के कारण प्रभावित हो गया है. करीब 2 साल से यह समस्या बनी हुई है, जिससे सैकड़ों गांवों की ओर जाने वाले इस रास्ते पर लोगों को रोजाना परेशानी हो रही है.

हड़ताल पर बैठे थे भाजपा नेता विष्णु प्रजापत
भाजपा नेता विष्णु प्रजापत भी जलभराव के मामले को लेकर पांच दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे. सोमवार शाम को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हिण्डौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी. स्थानीय लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठे नेता को समर्थन देते हुए प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है. इससे पहले लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर और जाम लगाकर प्रदर्शन किया था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मामले में अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक स्थायी रूप से समाधान नहीं हुआ है. अधिक विरोध होने पर नगर परिषद द्वारा पाइप लगाकर अस्थायी रूप से पानी निकाल दिया जाता है, पर बारिश के कारण समस्या विकराल रूप ले चुकी है. स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग दोहराई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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