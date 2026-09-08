/करौली POCSO कोर्ट का फैसला: नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना

Karauli News: राजस्थान के करौली के सूरौठ थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका का अपहरण और जयपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने दोषी पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की ओर से मामले में 14 गवाहों के बयान कराए गए और मामले में 31 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए.

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14 गवाह और 31 दस्तावेजी सबूत

विशिष्ट लोक अभियोजक गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने 14 गवाह और 31 दस्तावेजी सबूत के आधार पर फैसला सुनाया है. पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. परिजनों ने आरोपी से फोन पर बालिका के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उसने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया.

अभियोजन के अनुसार, आरोपी बालिका का अपहरण कर जयपुर ले गया, वहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया. पुलिस ने बालिका को उसके पिता की मौजूदगी में जयपुर से बरामद कर चिकित्सकीय जांच और आवश्यक कार्रवाई कराई.

जमानत पर रिहा हुआ और फिर पीड़िता से कर ली शादी

मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी दोबारा पीड़िता को अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली. अभियोजन के अनुसार, आरोपी पहले से ही विवाहित था और उसकी पहली पत्नी से संतान भी थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट करौली गजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाहों के बयान कराए गए. इसके अलावा 31 दस्तावेजी सबूत न्यायालय में पेश कर उन्हें साबित कराया गया.

विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट करौली बृजेश कुमार शर्मा ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.