/करौली में PM आवास योजना पर बवाल, क्या कर्मचारियों के रिश्तेदारों को मिला फायदा?

Karauli News: राजस्थान के करौली नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों के चयन को लेकर सवाल खड़े हो गए है. आरोप हैं कि पात्रता मानकों की अनदेखी कर कुछ प्रभावशाली लोगों, नगर परिषद कर्मचारियों के रिश्तेदारों और ठेकेदारों से जुड़े व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया.

मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है. योजना के तहत जारी लाभार्थियों की सूची को लेकर स्थानीय स्तर पर कई शिकायतें सामने आई हैं.

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आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सूची में शामिल किए गए, जिनके परिवार पहले से पक्के और बहुमंजिला मकानों में रह रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भी योजना का लाभ मिलने की बात कही जा रही है. वहीं, कुछ को मकानों में विभिन्न सुविधाओं के बाद भी योजना में पात्र माना गया है.

नगर परिषद का रिकॉर्ड

नगर परिषद के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक कुल 496 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई. इनमें से 485 को दूसरी, 431 को तीसरी और 359 लाभार्थियों को चौथी किस्त का भुगतान किया जा चुका है.

निर्माण प्रगति की बात करें तो 407 मकानों का निर्माण पूर्ण बताया गया है. वहीं, 412 मकान लिंटल स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच चुके हैं और 449 मकानों में फिनिशिंग स्तर तक कार्य होने का दावा किया गया है. हालांकि करीब 47 मकानों की प्रगति और पात्रता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

अपात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का मिला लाभ

मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर पूरे प्रकरण की जांच की संभावना जताई जा रही है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि अपात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ मिला है तो चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि उन्हें भी इस संबंध में शिकायतें मिली हुई हैं. यदि जांच में यह सामने आता है कि नियमों के विपरीत किसी अपात्र व्यक्ति या अधिकारियों-कर्मचारियों के रिश्तेदारों को योजना का लाभ दिया गया है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही मिलना चाहिए और किसी भी पात्र व्यक्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए.